Юниорские Australian Open выиграли японец Сакамото и словачка Ямрихова

Теги Australian Open юниоры ATP WTA Теннис

Одиночные юниорские Australian Open выиграли 17-летний японец Рей Сакамото и 16-летняя словачка Рената Ямрихова.

Сакамото обыграл в финале чеха Яна Кумстата – 3:6, 7:6(5), 7:5. Он стал первым японским юниором, победившим на Australian Open.

Ямрихова победила австралийку Эмерсон Джонс – 6:4, 6:1. Она стала второй словачкой, взявшей титул в Мельбурне. Первой была Тереза Михаликова в 2015-м.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий