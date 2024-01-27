Юниорские Australian Open выиграли японец Сакамото и словачка Ямрихова

Одиночные юниорские Australian Open выиграли 17-летний японец Рей Сакамото и 16-летняя словачка Рената Ямрихова.

Сакамото обыграл в финале чеха Яна Кумстата – 3:6, 7:6(5), 7:5. Он стал первым японским юниором, победившим на Australian Open.

Ямрихова победила австралийку Эмерсон Джонс – 6:4, 6:1. Она стала второй словачкой, взявшей титул в Мельбурне. Первой была Тереза Михаликова в 2015-м.

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