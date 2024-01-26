Джокович впервые проиграл после четвертьфинала Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

Ранее в Мельбурне серб никогда не проигрывал после четвертьфинала. Он 10-кратный чемпион турнира.

Для Джоковича это 49-е поражение на турнирах «Большого шлема». В целом его баланс на ТБШ стал 375:49.

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99 комментариев
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Честно, не понимаю откуда столько злорадства. Великий рано или поздно должен был уступить дорогу молодым. Итак держался дольше ожидаемого.
+65
-6
+59
Это было очень мощно от Янника
+41
-2
+39
Вынос тела))
+22
-6
+16
Ответ Бабайка Бабаяра
Фану серба, вы где, аууу? Чет вы притихли, как крысы. Неадекваты у джокера фанаты. На голову больные
Мы здесь
+16
-2
+14
Синнер, конечно, в огне, силен. Однозначный фаворит финала
+15
-3
+12
Ответ Дэннис Молинарев
Честно, не понимаю откуда столько злорадства. Великий рано или поздно должен был уступить дорогу молодым. Итак держался дольше ожидаемого.
Наверн потому, что всех тут достали отбитые фанаты Новака. На редкость токсичная масса.
+15
-4
+11
Джокович даже брейка не смог сделать, третий сет вытянул на стальных кохонес. Последний из Бигов заканчивается потихоньку...
+11
0
+11
Ответ Дэннис Молинарев
Честно, не понимаю откуда столько злорадства. Великий рано или поздно должен был уступить дорогу молодым. Итак держался дольше ожидаемого.
Они этого полгода ждали, ты чего. Тут теперь все будут кричать, что. Ноле закончился.
+12
-2
+10
Всё когда-нибудь заканчивается. Ноле не отчаиваться. В таком возрасте даже полуфинал - огромное достижение!
+9
0
+9
Какой прогресс буквально за полгода, просто невероятно. Синнер - потрясающий пример того, что любой может стать любым. Очень круто, я в восхищении🔥😨
+10
-1
+9
Опять Рублев не в ту четверть попал. В этот раз надо было метить к Алькарасу.
+8
-1
+7
Синнер ни одного брейк пойнта не дал Джоковичу , но после третьего сета подумал все приехал итальянец, а нет а он хорош.
+6
0
+6
Молодец, парень. Не упал духом. Взял свое.

Приятный. Вежливый. Класс🙌
+5
0
+5
табор беззубых цыган что-то подзатих
+11
-6
+5
Ответ DjokoND
Спасибо Величайшему, что боролся до конца. Сделал все что мог с наверное самым худшим уровне игры в Австралии в конкретном матче. Синнер впечатлил подачей, на это в сегодняшнем матче всё...
Виличайший боролса?Да его вынесли с корта..Если бы не тай,который зацепил на удаче то в сухую бы пролетел))
+11
-6
+5
Сто раз говорил: если перестать ставить Джоковича только на вечерние матчи в Австралиии и США, он будет проигрывать. Успехи серба -- это в том числе и благосклонность организаторов.
+14
-9
+5
Великолепная игра Грешника. Про календарный Новаку лучше забыть навсегда.
Конечно, Новак сам напорол в первых двух сетах просто от души, но пацан хорош, очень хорош
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Джокович даже брейка не смог сделать, третий сет вытянул на стальных кохонес. Последний из Бигов заканчивается потихоньку...
у него 0 брейк-поинтов за матч
+5
0
+5
Неужели все...
+6
-1
+5
Смущало только, что в матче с Рублёвым , Янник держался за живот. Всё по делу, Новак к сожалению, не был готов на такой матч, чтобы быть на равных, очень грязно играл и тяжелый, что я подчеркивал. Главный аргумент, что пройдёт Новак был таков - ну это Джокович , он никогда не проигрывает.
Янник объективно лучше, долбежник, но сейчас лучше.
+4
0
+4
Ответ Сергей Гуцол
Это было очень мощно от Янника
Попал только на 3-4 сет и там по-моему больше Джокович сыграл ниже привычного уровня - много ошибался и слишком пассивно играл. Синнер - топовый игрок, который сыграл на своем высоком уровне, но не более, как мне показалось.
+4
0
+4
Ответ Дэннис Молинарев
Честно, не понимаю откуда столько злорадства. Великий рано или поздно должен был уступить дорогу молодым. Итак держался дольше ожидаемого.
Никакого злорадства тут нет. Все очень просто - фанатики серба, у них всегда такая надменность над остальными. Стоит сербу выиграть - все, он становится пупом земли. И никакие комментарии они не признают. Ты что, если вдруг про него чет скажешь, например про его понты, так на тебя столько мусора посыпится, что ой мама не горюй.
Как только проиграет - столько отговорок или вообще ни слуху ни духу, как крысы притихают.
+5
-1
+4
Спасибо Новаку за великую серию на ао. С 18го года не проигрывал.
Да и в целом за все годы выступления на ао.
10 лет за последние 17 он дарил нам прекрасные эмоции. Безумие
+8
-4
+4
Так его Шетт сглазила… ничего, еще скажет свой последнее слово
+3
0
+3
Это хорошее событие для всего мужского тенниса. Яннику почет и уважение ✊
+4
-1
+3
Янник, конечно, хорош.
Но Джокович не играл и на 50% от своих возможностей.
Одна из самых невзрачных игр от Джоковича, которую я когда-либо видел.
+5
-2
+3
Когда-нибудь бы это произошло
+3
0
+3
Наконец-то низкий уровень тенниса был наказан, ура! Федерер как раз в этом возрасте стал сильно проваливаться, так что будет интересно сравнить дальнейшее развитие. Синнер после такого должен уверенно брать титул, проиграть чокерам из той половины было бы крайне коллапсно.
+9
-6
+3
Спасибо Величайшему, что боролся до конца. Сделал все что мог с наверное самым худшим уровне игры в Австралии в конкретном матче.
Синнер впечатлил подачей, на это в сегодняшнем матче всё...
+10
-7
+3
Ответ Бабайка Бабаяра
Фану серба, вы где, аууу? Чет вы притихли, как крысы. Неадекваты у джокера фанаты. На голову больные
а что они должны вам написать? "мы так рады"? это очень неприятное поражение, не только Новаку его надо пережить.
+3
-1
+2
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