Джокович впервые проиграл после четвертьфинала Australian Open
Новак Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.
Ранее в Мельбурне серб никогда не проигрывал после четвертьфинала. Он 10-кратный чемпион турнира.
Для Джоковича это 49-е поражение на турнирах «Большого шлема». В целом его баланс на ТБШ стал 375:49.
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Приятный. Вежливый. Класс🙌
Конечно, Новак сам напорол в первых двух сетах просто от души, но пацан хорош, очень хорош
Янник объективно лучше, долбежник, но сейчас лучше.
Как только проиграет - столько отговорок или вообще ни слуху ни духу, как крысы притихают.
Да и в целом за все годы выступления на ао.
10 лет за последние 17 он дарил нам прекрасные эмоции. Безумие
Но Джокович не играл и на 50% от своих возможностей.
Одна из самых невзрачных игр от Джоковича, которую я когда-либо видел.
Синнер впечатлил подачей, на это в сегодняшнем матче всё...