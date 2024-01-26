Джокович впервые проиграл после четвертьфинала Australian Open

Новак Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

Ранее в Мельбурне серб никогда не проигрывал после четвертьфинала. Он 10-кратный чемпион турнира.

Для Джоковича это 49-е поражение на турнирах «Большого шлема». В целом его баланс на ТБШ стал 375:49.

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