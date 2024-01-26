Синнер стал третьим игроком, отдавшим Джоковичу не больше трех геймов в первых двух сетах на ТБШ

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Марат Сафин Australian Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер взял первые два сета полуфинала Australian Open против Новака Джоковича – 6:1, 6:2.

Только два игрока на «Больших шлемах» отдали Джоковичу меньше геймов в первых двух сетах:

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6 комментариев
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Марат тогда взял Австралию, победив по пути в одном из величайших матчей Федерера.
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+15
Ответ dadaan
Марат тогда играл как Бог, не зря про Марата присказка такая есть
Бог решил раздать таланты лучшим теннисистам.
К нему приходит Энди Родик - здоровенный американец. Ну бог ему и говорит:
- Ты такой большой и сильный пожалуй я тебя награжу самой мощной подачей. Ну Родик довольный и ушёл.
Приходит Лейтон Хьюит - маленький но верткий. Посмотрел на него бог и говорит:
- Ну тебе наверное я дам самую высокую скорость передвижения по корту…
И Хьюит ушёл довольный.
Приходит Роджер Федерер. Бог ему:
- Ты почему опаздываешь? Я уж почти всё раздал…. Ну давай я тебе всего помаленьку, хорошую подачу, хорошую скорость и реакцию…
Через час приходит Марат Сафин. Бог в непонятках чё ему дать:
- Ты бы ещё позже пришёл! Я уже всем всё раздал и тут ты… вот чё тебе дать ума не приложу! А ты вообще в теннис то хочешь играть???
Сафин:
- Да когда как… Иногда хочу а иногда не очень…
Бог:
- Хорошо, вот когда ты ОЧЕНЬ захочешь поиграть в большой теннис — будешь становиться мной!
+12
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+12
Красавчик что тут сказать!✊
+5
-2
+3
Ответ Николай Бойко
Марат тогда взял Австралию, победив по пути в одном из величайших матчей Федерера.
Марат тогда играл как Бог, не зря про Марата присказка такая есть
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Бог решил раздать таланты лучшим теннисистам. К нему приходит Энди Родик - здоровенный американец. Ну бог ему и говорит: - Ты такой большой и сильный пожалуй я тебя награжу самой мощной подачей. Ну Родик довольный и ушёл. Приходит Лейтон Хьюит - маленький но верткий. Посмотрел на него бог и говорит: - Ну тебе наверное я дам самую высокую скорость передвижения по корту… И Хьюит ушёл довольный. Приходит Роджер Федерер. Бог ему: - Ты почему опаздываешь? Я уж почти всё раздал…. Ну давай я тебе всего помаленьку, хорошую подачу, хорошую скорость и реакцию… Через час приходит Марат Сафин. Бог в непонятках чё ему дать: - Ты бы ещё позже пришёл! Я уже всем всё раздал и тут ты… вот чё тебе дать ума не приложу! А ты вообще в теннис то хочешь играть??? Сафин: - Да когда как… Иногда хочу а иногда не очень… Бог: - Хорошо, вот когда ты ОЧЕНЬ захочешь поиграть в большой теннис — будешь становиться мной!
Эта хохма никогда не надоесть)
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Ответ Глеб Саратов
Эта хохма никогда не надоесть)
не баян, а классика)
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