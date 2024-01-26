Синнер стал третьим игроком, отдавшим Джоковичу не больше трех геймов в первых двух сетах на ТБШ
Янник Синнер взял первые два сета полуфинала Australian Open против Новака Джоковича – 6:1, 6:2.
Только два игрока на «Больших шлемах» отдали Джоковичу меньше геймов в первых двух сетах:
- Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2020 – 2;
- Марат Сафин на Australian Open-2005 – 2.
К нему приходит Энди Родик - здоровенный американец. Ну бог ему и говорит:
- Ты такой большой и сильный пожалуй я тебя награжу самой мощной подачей. Ну Родик довольный и ушёл.
Приходит Лейтон Хьюит - маленький но верткий. Посмотрел на него бог и говорит:
- Ну тебе наверное я дам самую высокую скорость передвижения по корту…
И Хьюит ушёл довольный.
Приходит Роджер Федерер. Бог ему:
- Ты почему опаздываешь? Я уж почти всё раздал…. Ну давай я тебе всего помаленьку, хорошую подачу, хорошую скорость и реакцию…
Через час приходит Марат Сафин. Бог в непонятках чё ему дать:
- Ты бы ещё позже пришёл! Я уже всем всё раздал и тут ты… вот чё тебе дать ума не приложу! А ты вообще в теннис то хочешь играть???
Сафин:
- Да когда как… Иногда хочу а иногда не очень…
Бог:
- Хорошо, вот когда ты ОЧЕНЬ захочешь поиграть в большой теннис — будешь становиться мной!