Синнер стал четвертым игроком, взявшим у Джоковича сет 6:0 или 6:1 на Australian Open

Теги Новак Джокович Марат Сафин Australian Open ATP Стэн Вавринка Жо-Вильфред Тсонга Янник Синнер Теннис

Янник Синнер выиграл первый сет полуфинала Australian Open против Новака Джоковича – 6:1.

До итальянца только три игрока брали у Джоковича сет в Мельбурне, отдав не больше одного гейма.

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7 комментариев
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Отец давай просыпайся!
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Сафин молодец.
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Ответ каток Третьяка
если Даня выйдет в финал, не вижу за счёт чего он обыграет Джока или спиннера (((
Финал это финал, отдельная история. Синнер после разгрома Джоковича перегореть может запросто.
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Ответ selso99
Финал это финал, отдельная история. Синнер после разгрома Джоковича перегореть может запросто.
Синнеру тупо везёт. Медведев так просто отдавать мячи как Джокович не будет. Даня закроет итальянца а финале
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Да это классика, щас Синнер выложится в двух сетах и отдаст остальные, потому что сил не хватит!
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0:2 что-то будет там откуда не ждали
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