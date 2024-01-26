Синнер стал четвертым игроком, взявшим у Джоковича сет 6:0 или 6:1 на Australian Open
Янник Синнер выиграл первый сет полуфинала Australian Open против Новака Джоковича – 6:1.
До итальянца только три игрока брали у Джоковича сет в Мельбурне, отдав не больше одного гейма.
- Марат Сафин в 2005-м – 6:0, 6:2, 6:1;
- Жо-Вильфред Тсонга в 2010-м – 7:6(8), 6:7(5), 1:6, 6:3, 6:1.
- Стэн Вавринка в 2013-м – 6:1, 5:7, 4:6, 7:6(5), 10:12.
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