Синнер стал четвертым игроком, взявшим у Джоковича сет 6:0 или 6:1 на Australian Open

выиграл первый сет полуфинала против – 6:1.

До итальянца только три игрока брали у Джоковича сет в Мельбурне, отдав не больше одного гейма.

в 2005-м – 6:0, 6:2, 6:1;

в 2010-м – 7:6(8), 6:7(5), 1:6, 6:3, 6:1.

в 2013-м – 6:1, 5:7, 4:6, 7:6(5), 10:12.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open