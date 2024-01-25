Каролин Гарсия: «Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт». Суровая правда о спортивной индустрии»
Каролин Гарсия рассказала, что ей отказали в сотрудничестве из-за возраста.
«Всем доброе утро!
Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт».
Добро пожаловать в клуб 30-летних!
Суровая правда о спортивной индустрии.
Но я всегда буду больше ценить правду и честность 😉👵🏻», – написала Гарсия.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open