Каролин Гарсия: «Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт». Суровая правда о спортивной индустрии»

Каролин Гарсия рассказала, что ей отказали в сотрудничестве из-за возраста.

«Всем доброе утро!

Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт».

Добро пожаловать в клуб 30-летних!

Суровая правда о спортивной индустрии.

Но я всегда буду больше ценить правду и честность 😉👵🏻», – написала Гарсия.

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