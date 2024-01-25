Каролин Гарсия: «Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт». Суровая правда о спортивной индустрии»

Теги WTA Каролин Гарсия Теннис

Каролин Гарсия рассказала, что ей отказали в сотрудничестве из-за возраста.

«Всем доброе утро!

Только что впервые услышала «Вам слишком много лет, чтобы подписывать с нами контракт».

Добро пожаловать в клуб 30-летних!

Суровая правда о спортивной индустрии.

Но я всегда буду больше ценить правду и честность 😉👵🏻», – написала Гарсия.

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3 комментария
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Ответ Syndycate
Вряд ли тут дело в возрасте, скорее в спортивных результатах и медийной привлекательности
в чём смысл тогда такую обратную связь давать?
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Вряд ли тут дело в возрасте, скорее в спортивных результатах и медийной привлекательности
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Некоторых практически неиграющих за 30 млн. $ в год подписывают в 36 лет.
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