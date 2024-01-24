Циньвэнь Чжэн об общении с Джоковичем: «Мне бы хотелось перенять это спокойствие игроков топ-уровня»

Циньвэнь Чжэн рассказала, о чем говорила с Новаком Джоковичем.

– Вы вчера немного поболтали с Джоковичем.

– Да.

– Многие болельщики интересуются, поделился ли он секретами, как выиграть здесь титул?

– Честно говоря, мы с ним мало разговаривали. Я встретила его перед его матчем. Он подошел, так расслабленно сказал мне: «Привет», – как будто у него не было никакой встречи. Потому что я перед матчем очень сконцентрирована и не хочу ни с кем говорить. Мне бы хотелось перенять это спокойствие игроков топ-уровня, потому что мне этого не хватает.

Так что да, это был очень приятный разговор с Новаком.

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