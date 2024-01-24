Джокович о том, что повторил рекорд Селеш: «Моя теннисная мама с ней работала. В детстве я постоянно о ней слышал: Моника то, Моника это»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Моника Селеш Теннис

Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Моники Селеш.

Он выиграл 33 матча подряд на Australian Open.

«Конечно, это много для меня значит. Я не знал, что делю с ней этот рекорд. Это особенное достижение. Я очень люблю Монику.

В детстве я постоянно думал о Монике, потому что Елена Генчич – или, как я ее называю, моя теннисная мама – с ней работала. Так что я постоянно слышал о Монике: Моника то, Моника это, Моника ест это, Моника спит столько-то, Моника тренируется вот так.

Моника была одним из моих кумиров, я не нее равнялся. И когда у меня появилась возможность с ней познакомиться, я очень нервничал».

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте

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2 комментария
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Никто не знает сколько бы выиграла Моника если бы не то нападение
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Ответ Боримир
Никто не знает сколько бы выиграла Моника если бы не то нападение
Согласен . Та Моника что начала переигрывать Графф по всем фронтам , с дикой уверенностью и сумасшедшинка ритмом , уже не вернулась . Были успехи , были всплески , но та психологическая травма(прежде всего ) нанесла сильнейший удар по ее карьере .
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