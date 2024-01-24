Джокович о том, что повторил рекорд Селеш: «Моя теннисная мама с ней работала. В детстве я постоянно о ней слышал: Моника то, Моника это»

Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Моники Селеш.

Он выиграл 33 матча подряд на Australian Open.

«Конечно, это много для меня значит. Я не знал, что делю с ней этот рекорд. Это особенное достижение. Я очень люблю Монику.

В детстве я постоянно думал о Монике, потому что Елена Генчич – или, как я ее называю, моя теннисная мама – с ней работала. Так что я постоянно слышал о Монике: Моника то, Моника это, Моника ест это, Моника спит столько-то, Моника тренируется вот так.

Моника была одним из моих кумиров, я не нее равнялся. И когда у меня появилась возможность с ней познакомиться, я очень нервничал».

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте

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