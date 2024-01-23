Гауфф о возможном проведении итогового в Саудовской Аравии: «Не поддерживаю ситуацию в стране, но надеюсь, что мы сможем что-то изменить к лучшему»

отреагировала на возможное проведение итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.

– Как вы считаете, у игроков будет возможность в частном порядке обсудить это решение, прежде чем его окончательно примут? Кажется, что если решение принято, то публичные высказывания уже ни на что не влияют.

– Я заметила, что WTA старается больше общаться с игроками по поводу определенных решений. И отчасти причина, по которой в Саудовской Аравии не провели прошлогодний итоговый турнир, в том, что у них не было времени... Они хотели убедиться в правильности идеи.

Мне кажется, что если мы поедем туда, то у нас будет возможность что-то изменить. Я знаю, что там не самая лучшая ситуация. Я не поддерживаю ситуацию в стране, но надеюсь, что если мы все-таки решим туда поехать, то сможем что-то изменить к лучшему, привлечь местные сообщества.

Решение по поводу Саудовской Аравии еще не принято, так что я мало что могу об этом сказать. Но я отмечу, что WTA как минимум старается больше общаться с игроками. Не знаю, есть ли у нас право окончательного голоса, но, по крайней мере, мы участвуем в обсуждениях. Я ценю стремление меняться и вовлекать нас в процесс, чтобы мы больше знали о том, что происходит. В конце концов, WTA была основана игроками.

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