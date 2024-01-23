Гауфф о возможном проведении итогового в Саудовской Аравии: «Не поддерживаю ситуацию в стране, но надеюсь, что мы сможем что-то изменить к лучшему»

Теги WTA WTA Finals Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф отреагировала на возможное проведение итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.

– Как вы считаете, у игроков будет возможность в частном порядке обсудить это решение, прежде чем его окончательно примут? Кажется, что если решение принято, то публичные высказывания уже ни на что не влияют.

– Я заметила, что WTA старается больше общаться с игроками по поводу определенных решений. И отчасти причина, по которой в Саудовской Аравии не провели прошлогодний итоговый турнир, в том, что у них не было времени... Они хотели убедиться в правильности идеи.

Мне кажется, что если мы поедем туда, то у нас будет возможность что-то изменить. Я знаю, что там не самая лучшая ситуация. Я не поддерживаю ситуацию в стране, но надеюсь, что если мы все-таки решим туда поехать, то сможем что-то изменить к лучшему, привлечь местные сообщества.

Решение по поводу Саудовской Аравии еще не принято, так что я мало что могу об этом сказать. Но я отмечу, что WTA как минимум старается больше общаться с игроками. Не знаю, есть ли у нас право окончательного голоса, но, по крайней мере, мы участвуем в обсуждениях. Я ценю стремление меняться и вовлекать нас в процесс, чтобы мы больше знали о том, что происходит. В конце концов, WTA была основана игроками.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это наивная простота, любовь к баблу или лютый троллинг?
+15
-1
+14
Что она там хочет изменить? Принести демократию как в Ирак например?
+12
-4
+8
Ответ Наглая Кайса
Не умный комментарий совсем не умной девушки
неумный, Кися
+8
0
+8
Коко, в Саудовской Аравии всё хорошо. Там высокий уровень жизни, гораздо выше чем в Штатах. Там низкая преступность, гораздо меньше, чем в Штатах. Не надо там ничего менять. У себя в стране что-то попытайся.
+12
-5
+7
Когда это спорт что-то изменял?!
+3
-1
+2
Не умный комментарий совсем не умной девушки
+10
-8
+2
Ни разу не слышал, чтобы арабские полицейские пристрелили негра за превышение скорости. Но можно изменить. К лучшему.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий