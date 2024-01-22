Халеп проведет выставочный матч с Агасси и Граф. Румынка дисквалифицирована за допинг

15 июня в румынской Клуж-Напоке состоится выставочный матч, в котором и Андрей Павел сыграют с и .

Халеп сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. В феврале пройдут слушания по ее апелляции в .

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

Агасси + Граф = ❤️. Андре добивался ее 7 лет

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