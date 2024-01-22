Халеп проведет выставочный матч с Агасси и Граф. Румынка дисквалифицирована за допинг

Теги Андре Агасси Штеффи Граф ATP WTA Андрей Павел Симона Халеп CAS Теннис

15 июня в румынской Клуж-Напоке состоится выставочный матч, в котором Симона Халеп и Андрей Павел сыграют с Андре Агасси и Штеффи Граф.

Халеп сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. В феврале пройдут слушания по ее апелляции в CAS.

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

Агасси + Граф = ❤️. Андре добивался ее 7 лет

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4 комментария
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Интересно, кто-нибудь выступит с осуждением или выразит недовольство? Просто представьте, какой бы вой поднялся, если бы такое устроила Шарапова во время дисквалификации)
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Ответ ivan 07
Снимут скоро бан , вот и такие расписания. Разобрались .Оказалось Серена с Муратоглу хотели забрать у нее шлем Уимблдона таким способом. Поэтому так долго тянули с приговором. Ведь найдя допинг в моче - отправляй в бан в течение трех месяцев. Только задача была подобраться ко времени финала Уимблдона. Поэтому был акцент на биопаспорт.Там ничего не нашли и не могли. Ведь биопаспорт заполняется спецами лаборатории по анализам крови. А сам спортсмен в электронном биопаспорте не имеет функции внести коррективы. Биопаспорт электронный хранится в ВАДА.
Лучше выспись! :)
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интересное решение. обычно дисквалифицированных сторонятся. видимо, Андре и Штеффи нужны деньги.
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