Халеп проведет выставочный матч с Агасси и Граф. Румынка дисквалифицирована за допинг
15 июня в румынской Клуж-Напоке состоится выставочный матч, в котором Симона Халеп и Андрей Павел сыграют с Андре Агасси и Штеффи Граф.
Халеп сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. В феврале пройдут слушания по ее апелляции в CAS.
Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу
Агасси + Граф = ❤️. Андре добивался ее 7 лет
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