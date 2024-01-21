18-летний Демин впервые выиграл взрослый турнир ITF

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Ярослав Демин Теннис

Ярослав Демин выиграл 15-тысячник ITF, проходивший в академии Рафаэля Надаля в Манакоре, где он тренируется.

Он дошел до финала, не отдав ни сета, и в матче за титул победил 19-летнего Луку Микрута из Хорватии (6:3, 5:7, 6:3).

18-летний россиянин – чемпион двух юниорских турниров в одиночке и девяти в паре, в том числе парного «Ролан Гаррос»-2023. Победа в Манакоре – это его первый титул на взрослом уровне.

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8 комментариев
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О. Следил за результатами Ярослава на этом турнире. Это почти его первые очки ATP Вошел в топ 1000. 849 в рейтинге теперь.
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Поздравления Ярику с первой победой на взрослом турнире !
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Отличная новость! Смена подрастает👍
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Даже у Федерера нету титула уровня ИТФ
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Удачи Ярославу. В роликах ТБН он засветился не так давно - позитивный парень.
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Ответ Ivan Stasuk
Разница в 4 года с девчонками) те в 14 выигрывают, неужели такая разница в физике в эти годы
Алькарас и в 18 выигрывал.
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