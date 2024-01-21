Соболенко о том, что в сериале Netflix открыто говорила о смерти отца: «Надеялась, что моя история мотивирует кого-то или поможет найти выход из трудной ситуации»

Арина Соболенко в сериале Break Point решилась открыто рассказать о смерти отца.

– Многие из нас смотрели сериал Netflix. Вы открыто говорили о том, что произошло с вами и вашим отцом. Было трудно решиться рассказать об этом перед десятками миллионов людей? Насколько я могу судить, раньше вы об этом не говорили. Вам было сложно? На вас как-то повлияло, что вы об этом рассказали?

– Не знаю. Просто я чувствую сильную связь со своими, не знаю, поклонниками. Я хотела раскрыться перед ними и рассказать эту историю.

Не знаю. Мне показалось, что, возможно, моя история мотивирует кого-то или поможет кому-то найти выход из трудной ситуации. Когда ты кого-то теряешь, это очень тяжело, особенно если это твой отец. Я понимаю, что некоторые люди переживают ту же ситуацию.

Я хотела показать, что это тяжело, но в то же время можно найти мотивацию, чтобы жить дальше, продолжать делать свое дело в память о ком-то.

Я очень надеюсь, что моя история поможет кому-то, кто оказался в подобной ситуации, жить дальше и добиваться своего.

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