Стивенс прокомментировала то, что ела суши в матче с Калинской
Слоун Стивенс прокомментировала перекус в матче с Анной Калинской на Australian Open – 6:7(8), 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
Во втором сете Стивенс принесли два сета суши и два смузи.
«Мы провели длинный первый сет, я проголодалась – и это все, что смогла найти моя команда😩😩».
Внезапный вылет №1, американка ела суши на корте, шлепок легенды, забавная сценка Медведева. Главное в субботу на Australian Open
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