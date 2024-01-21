Стивенс прокомментировала то, что ела суши в матче с Калинской

Теги Australian Open WTA Слоун Стивенс Теннис

Слоун Стивенс прокомментировала перекус в матче с Анной Калинской на Australian Open – 6:7(8), 6:1, 6:4 в пользу россиянки.

Во втором сете Стивенс принесли два сета суши и два смузи.

«Мы провели длинный первый сет, я проголодалась – и это все, что смогла найти моя команда😩😩».

Внезапный вылет №1, американка ела суши на корте, шлепок легенды, забавная сценка Медведева. Главное в субботу на Australian Open

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1 комментарий
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Прикольный перекус)
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