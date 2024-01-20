Медведев о следующем сопернике Боржесе: «К каждому матчу нужно подходить на 100%. Если он обыграл Димитрова, значит, играет круто и может быть тяжело»

Даниил Медведев удивлен поражением Григора Димитрова на Australian Open .

В четвертом круге Медведев встретится с обыгравшим болгарина Нуну Боржесом.

– Удивился, что Димитров проиграл?

– Да, честно, потому что у Димитрова колоссальный опыт: матчи из пяти сетов, все такое. Нуну только пришел в тур и выиграть у такого игрока, как Димитров, который особенно сейчас находился чуть ли не в лучшей своей форме, может быть, даже в жизни, – это очень сильная победа, поэтому удивился. Но я видел первый сет, играл он хорошо, причем его он, по-моему, проиграл, то есть потом он, возможно, играл даже еще лучше.

– Вообще можно ли говорить о легкой сетке и уместно ли такое после сложного матча, потому что ни Димитрова, ни Руна в твоей части уже нет?

– Нет, но такого на «Большом шлеме» не бывает, хотя бы потому, что, когда я выиграл свой единственный «Шлем», единственный, кто забрал у меня сет, был Ботик [ван де Заншульп], который на тот момент был вне сотки. А сейчас он уже стабильный игрок сотки, и мы знаем, что он может хорошо играть.

Поэтому к каждому матчу нужно подходить на 100%. Если он обыграл Димитрова, значит, он играет круто. Значит, он может так сыграть со мной, значит, может быть тяжело.

То же самое про Казо – он вообще меня пока удивляет. Я смотрел матч с Руне, четыре сета топового уровня, даже третий, который он проиграл. Сегодня просто вынес Грикспора. Поэтому все умеют хорошо играть, надо играть в свою игру, показывать хороший теннис и стараться всех побеждать, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Тусовочная юность помогла Медведеву – уверенно победил после финиша в 3:40 утра

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