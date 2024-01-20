Медведев о следующем сопернике Боржесе: «К каждому матчу нужно подходить на 100%. Если он обыграл Димитрова, значит, играет круто и может быть тяжело»

Теги Australian Open ATP Григор Димитров Даниил Медведев Ботик ван де Зандшульп Артур Казо Хольгер Руне Нуну Боржес Теннис

Даниил Медведев удивлен поражением Григора Димитрова на Australian Open .

В четвертом круге Медведев встретится с обыгравшим болгарина Нуну Боржесом.

– Удивился, что Димитров проиграл?

– Да, честно, потому что у Димитрова колоссальный опыт: матчи из пяти сетов, все такое. Нуну только пришел в тур и выиграть у такого игрока, как Димитров, который особенно сейчас находился чуть ли не в лучшей своей форме, может быть, даже в жизни, – это очень сильная победа, поэтому удивился. Но я видел первый сет, играл он хорошо, причем его он, по-моему, проиграл, то есть потом он, возможно, играл даже еще лучше.

– Вообще можно ли говорить о легкой сетке и уместно ли такое после сложного матча, потому что ни Димитрова, ни Руна в твоей части уже нет?

– Нет, но такого на «Большом шлеме» не бывает, хотя бы потому, что, когда я выиграл свой единственный «Шлем», единственный, кто забрал у меня сет, был Ботик [ван де Заншульп], который на тот момент был вне сотки. А сейчас он уже стабильный игрок сотки, и мы знаем, что он может хорошо играть.

Поэтому к каждому матчу нужно подходить на 100%. Если он обыграл Димитрова, значит, он играет круто. Значит, он может так сыграть со мной, значит, может быть тяжело.

То же самое про Казо – он вообще меня пока удивляет. Я смотрел матч с Руне, четыре сета топового уровня, даже третий, который он проиграл. Сегодня просто вынес Грикспора. Поэтому все умеют хорошо играть, надо играть в свою игру, показывать хороший теннис и стараться всех побеждать, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Тусовочная юность помогла Медведеву – уверенно победил после финиша в 3:40 утра

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12 комментариев
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Истину глаголишь Даниил!
+13
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+13
Все немного в шоке от непредсказуемых результатов как молодежи, так и старичков) чем больше неожиданных результатов и захватывающих матчей, тем интереснее турнир! К сожалению, самый унылый и предсказуемый матч всегда в финале(
+10
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+8
Даня, давай без сюрпризов, плз.
+3
0
+3
Ответ cosset
Все немного в шоке от непредсказуемых результатов как молодежи, так и старичков) чем больше неожиданных результатов и захватывающих матчей, тем интереснее турнир! К сожалению, самый унылый и предсказуемый матч всегда в финале(
100%. И почти всегда лучшие матчи - сюрпризы по ходу первых кругов и четвертьфиналы.
+3
0
+3
Ответ Михаил Зюбин
Всё равно, это подарок для Медведя, с Димитровым было бы намного сложнее...
Совсем не факт.
Даниил играл полуфинал ЮСО 2019 с Димитровым, прошедшим Роджера, и что-то Григор оказал меньшее сопротивление, нежели Кёпфер.
Димитров представляет большую опасность для топ игроков в формате трёх сетов - да, но на Шлемах - вряд ли.
+3
0
+3
Коза и Боржес - открытия турнира
+2
0
+2
Я часто ругаюсь на Спортс, зачастую по делу.
Но сейчас хочу поблагодарить за то, что выделили бюджет и отправили своего корреспондента в Австралию.
Ну и самому Максиму спасибо. Каждое вью читаю, каждый раз интересно.
+2
0
+2
А интервьюер в курсе что помимо руне и димитрова в сетке есть ультраопасный хуркач?
+2
-1
+1
Всё равно, это подарок для Медведя, с Димитровым было бы намного сложнее...
+1
-1
0
Ответ cosset
Все немного в шоке от непредсказуемых результатов как молодежи, так и старичков) чем больше неожиданных результатов и захватывающих матчей, тем интереснее турнир! К сожалению, самый унылый и предсказуемый матч всегда в финале(
Это ты просто только начал смотреть теннис(как следует возможно) - это же австралия, детка)
0
0
0
Ответ cosset
Все немного в шоке от непредсказуемых результатов как молодежи, так и старичков) чем больше неожиданных результатов и захватывающих матчей, тем интереснее турнир! К сожалению, самый унылый и предсказуемый матч всегда в финале(
Ну в Австралии всегда были захватывающие финалы, когда в них не было Джоковича)
+3
-3
0
Ответ unknown
А интервьюер в курсе что помимо руне и димитрова в сетке есть ультраопасный хуркач?
Видимо, нет)))))
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