Медведев о том, как ждал выхода на корт после матча Блинковой и Рыбакиной: «Стульев не было, попробовал сесть на какой-то кондиционер, чуть не сломал его, в итоге встал»

Даниил Медведев вспомнил, как в четверг ждал выхода на корт.

Во втором круге он играл на арене Рода Лэйвера после и . Матч девушек завершился получасовым решающим тай-брейком (22-20). После этого провел пятисетовик против Эмиля Руусувуори и закончил в 3:40 по местному времени.

– Скажи мне, как ты смотрел тай-брейк Рыбакиной и Блинковой? Что это было тогда?

– Жесткий, жесткий матч был. И, конечно, играть после этого тяжело. Когда тай-брейк, ну сколько он длится обычно? 10 минут? То есть ты уже готов, ты уже последние упражнения, больше спринты делаешь. Тай-брейк шел 35 минут! Там матчбол – один спринт, стоишь и ждешь.

А стоять для тела вообще не очень хорошо, там стульев не было, сидеть негде. Я попробовал сесть на какой-то кондиционер, чуть не сломал его, в итоге встал. И поэтому, мне кажется, когда вышел, у меня спина немного болела, то болело, се болело. Но тай-брейк был крутой, поэтому было интересно.

– Как дальше себя чувствовал? И, в принципе, ты уже рассказывал, что лег в семь, проснулся в 12, все называли сумасшедшим. И как вообще подошел к сегодняшнему матчу?

– Мы с командой сели после матча, когда в отель приехали в 5:15 утра, и начали обсуждать, кто как считает лучше построить следующий день, сон. Мы решили, что, если я встану после 12, это будет уже слишком, и ты будешь немного вялый, уставший. Поэтому решили, что в 12 надо вставать.

Спокойно пообедал в отеле, не особо напрягаясь. Поехал на корт и сделал там тритмент с физио. Потренировался тоже, опять же спокойно. В итоге день прошел в спокойном режиме. В 11 с чем-то я смог заснуть. В принципе, насколько возможно, мы всю работу сделали.

Вопрос в том, что, понятно, телу времени недостаточно. То есть сегодня я чувствовал себя не на 100%. Но рад, что сумел перебороть себя, победить, и это самое главное. По идее в следующем матче все должно быть нормально, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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