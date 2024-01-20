Медведев о восстановлении после финиша в 3:40 утра: «До 21 я ходил на тусовки. Некоторые тренировки после бессонной ночи, возможно, помогли мне в этом случае»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после финиша в 3:40 утра.

В это время он закончил второй круг Australian Open, а в третьем обыграл Феликса Оже-Альяссима в трех сетах.

– Тяжело – особенно после предыдущего матча. Но я рад, что показал хороший уровень. Мне было тяжело бегать, так что я старался постоянно давать ему тяжелые мячи – чтобы не так много бегать. Старался читать игру.

Но мне удавались хорошие удары – особенно в третьем сете. Доволен игрой и настраиваюсь на будущее.

Сейчас я не очень свежий, чувствую себя не на 100%, но мы с командой постарались как можно лучше восстановиться. После предыдущего матча я вернулся в гостиницу, позанимался с физио, лег в 7. Проснулся в 12. Провел день без напряжения, сегодня хорошо поспал.

Хорошо, что у меня есть сверхспособность – я могу спать где и когда хочу. Некоторые говорят, что после тяжелого матча 2-3 часа не могут уснуть. Им было бы тяжело, они бы уснули в 10 утра. А я хотя бы немного поспал.

Когда я был моложе, до 21, я ходил на тусовки. Это плохо влияло на теннис, я играл не так, как сейчас. Но некоторые тренировки после бессонной ночи, возможно, помогли мне в этом случае.

– А сколько ты обычно спишь?

– Для меня лучше всего лечь в 11 и встать в 9. Я люблю поспать.

– Как ты дома спишь до 9? У тебя же годовалая дочка.

– Это большая проблема (смеется). Перед тем, как я уехал, мы очень рано встали – нам надо было отвезти гостя в аэропорт. Мы с женой вернулись часов в 6, и жена сказала, что хочет спать и пойдет в другую комнату. А меня отправила к дочке.

Первые полчаса я был настороже – вроде спал, а вроде и не спал. А потом я проснулся – 9 утра. Дочки нет. Жена сказала, что в какой-то момент пришла, а Алиса стояла в кровати. А я спал.

Вообще по ночам у нас только жена ею занимается (смеется).

– Если оценивать уровень энергии, на каком ты сегодня был?

– Если честно, я выкладывался на 100%, но был где-то на 80%. И это хорошо. Но иногда этого может не хватить.

Сейчас всего 21.30. Так что к следующему матчу я буду готов.

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7 комментариев
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- Алиса, как там папа?
- Папа спит, не мешай.
))))
+37
-4
+33
Хорошо после финна клиент попался. Надеюсь, Даня наконец-то проснётся и начнет показывать пиковую игру, только так есть шансы на финал
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0
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Он еще там покряхтел забавно, пародируя свою дочь
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Даня повзрослел. И очень важно, что у него хороший тыл дома.
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Тренировки после бессонных ночей - это отдельный вид удовольствия, конечно (даже на любительском уровне). Ты либо проснёшься где-то к концу, либо устанешь, как собака 🥴
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+10
Первые пол часа я был на стороже🤣
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Ответ kustodievka
Тренировки после бессонных ночей - это отдельный вид удовольствия, конечно (даже на любительском уровне). Ты либо проснёшься где-то к концу, либо устанешь, как собака 🥴
да, это вообще вредно для здоровья...
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