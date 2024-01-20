Анна Калинская: «Не могу сказать, что разонравился Надаль, но мой стиль игры, наверное, более агрессивный, чем у Надаля»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская прокомментировала то, что ей разонравился Рафаэль Надаль.

Сегодня она впервые вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Раньше, насколько понимаю, нравился по игре Рафаэль Надаль, но потом разонравился. Почему? На чью игру сейчас ориентируешься?

– Не могу сказать, что разонравился Надаль, но мой стиль игры, наверное, более агрессивный, чем у Надаля. Не могу сказать, что есть какой-то определенный игрок, на кого ориентируюсь. Подсматриваю у многих игроков какие-то детали. Мне нравятся, как играют Алькарас, Синнер, еще Музетти.

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7 комментариев
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"И, кстати, все те оргазмы, что у нас с тобой были... так вот, я только делала вид, что это были оргазмы." (с) Горячие головы.
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Ответ Чэзг
Комментарий скрыт
1,5 россиянки. Блинкова не восстановилась, не считается)
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На этом турнире Анна показывает просто великолепный теннис! Ни разу не видела, чтобы она так играла -- просто заглядение.)
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хех)))) Музетти лучше Рафика))))
Растёт девочка, умнеет.
Респект и уважуха!
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Калинская играет агрессивней Надаля - немного смешно читать такое )
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Ответ Alex19
"И, кстати, все те оргазмы, что у нас с тобой были... так вот, я только делала вид, что это были оргазмы." (с) Горячие головы.
А еще у него маленький чл.....)
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