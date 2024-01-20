Новак Джокович: «Точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение»
Новак Джокович прокомментировал свое поведение в начале карьеры.
Об этом его спросили в свете конфликта с Беном Шелтоном.
– Я точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение. Насчет других не знаю.
Я не нравился многим топам, потому что не боялся сказать, что хочу стать лучшим в мире. Я был уверен в себе, и мне казалось, что моя игра это оправдывает.
Но я никогда не проявлял неуважения. Перед каждым матчем и после каждого матча я всегда приветствовал соперника. Меня учили, что уважение нужно проявлять в любой ситуации.
– А вы их слушал или игнорировали?
– Кого?
– Тех, кто говорил вам что-то негативное.
– Это меня только подпитывало. Если я совершал ошибку, то я ее признавал, извинялся. Но если критика не была ничем обоснована, то я просто шел в выбранном направлении.
Я и тогда знал, и сейчас знаю, что нельзя понравиться всем. Это нормально. Мы все разные. У всех свои предпочтения.
Что касается Шелтона и того, как он проявляет уверенность в себе – против этого я ничего не имею. Это здорово. Нужно верить в себя. Я это поддерживаю на 100%.
Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает.
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> Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает.
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То есть свои идиотские пародии на других игроков он считал нормальными, ни капельки неуважительными и якобы они никого не раздражают, а телефонная трубка Бени Шелтона вдруг стала каким-то смертельным оскорблением? Да уж, феерический пациент спецучреждения.
- А потом?
- А потом привык))))))))
Мандарин не реагировал, просто сражался.
да, приблизительно тоже самое имхо...
это да, но при этом он ни разу не допускал ничего неуважительного в сторону соперников. празднование с трубкой? а почему до матча шелтона с джоковичем никто не говорил что это неуважительно, а футболист Жезус, например, праздновал голы подобным образом уже несколько лет и аналогично никто ему за это не предъявлял