Новак Джокович: «Точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP Бен Шелтон Теннис

Новак Джокович прокомментировал свое поведение в начале карьеры.

Об этом его спросили в свете конфликта с Беном Шелтоном.

– Я точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение. Насчет других не знаю.

Я не нравился многим топам, потому что не боялся сказать, что хочу стать лучшим в мире. Я был уверен в себе, и мне казалось, что моя игра это оправдывает.

Но я никогда не проявлял неуважения. Перед каждым матчем и после каждого матча я всегда приветствовал соперника. Меня учили, что уважение нужно проявлять в любой ситуации.

– А вы их слушал или игнорировали?

– Кого?

– Тех, кто говорил вам что-то негативное.

– Это меня только подпитывало. Если я совершал ошибку, то я ее признавал, извинялся. Но если критика не была ничем обоснована, то я просто шел в выбранном направлении.

Я и тогда знал, и сейчас знаю, что нельзя понравиться всем. Это нормально. Мы все разные. У всех свои предпочтения.

Что касается Шелтона и того, как он проявляет уверенность в себе – против этого я ничего не имею. Это здорово. Нужно верить в себя. Я это поддерживаю на 100%.

Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает.

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37 комментариев
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> Но я никогда не проявлял неуважения.
> Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
То есть свои идиотские пародии на других игроков он считал нормальными, ни капельки неуважительными и якобы они никого не раздражают, а телефонная трубка Бени Шелтона вдруг стала каким-то смертельным оскорблением? Да уж, феерический пациент спецучреждения.
+36
-20
+16
Ответ Skip
Новак раздражал Федерера своим поведением и манерой игры, также как и Шелтон сейчас Новака...
Не так же… у Шелтона отсутствует уважение к игрокам, которые этого заслуживают. Одно дело амбиции, другое отсутствие воспитания
+25
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+16
"– Я точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение."
- А потом?
- А потом привык))))))))
+14
-4
+10
Да помню как Роджер Федерер заткнул родителей Новака, своим знаменитым. Shut up)
+15
-7
+8
Ответ Squadala
Любовь зла, полюбишь и козла.
Goat?
+17
-9
+8
Ответ Helga Kl
Серб прекрасен :)
Любовь зла, полюбишь и козла.
+18
-11
+7
Телефон отвратно себя вёл в матче с Мандарином.
Мандарин не реагировал, просто сражался.
+16
-10
+6
Ответ Йенс Мустерманн
> Но я никогда не проявлял неуважения. > Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, То есть свои идиотские пародии на других игроков он считал нормальными, ни капельки неуважительными и якобы они никого не раздражают, а телефонная трубка Бени Шелтона вдруг стала каким-то смертельным оскорблением? Да уж, феерический пациент спецучреждения.
А кого кроме Вас раздражали пародии Новака?
+15
-10
+5
кричащим про неуважение Шелтона к соперникам советую посмотреть на канале теннис тв недавнее видео "Sportsmanship & Respect Tennis Moments in 2023", с ужасом для себя обнаружите, что поступки Бена занимают почти половину видео
+7
-2
+5
Ответ cosset
Самое главное неуважение Джоковича к теннису и зрителям в целом - это постоянные несуществующие травмы и болезни, с которыми он не снимается с турниров, а их выигрывает. Большего неуважение к спорту высказать невозможно.
Ну это само собой разумеющееся. Просто в данном интервью он продемонстрировал, в миллионный раз, своё лицемерие.
+20
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+5
Ответ tzhznihpjh
Не так же… у Шелтона отсутствует уважение к игрокам, которые этого заслуживают. Одно дело амбиции, другое отсутствие воспитания
а что молодой Новак не казался таким же выскочкой с отсутствием манер Федереру?
да, приблизительно тоже самое имхо...
+11
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+5
Как Джокович себя вел раньше, так сейчас ведет. Человека не переделаешь, и Роджер даже не комментирует, что тут скажешь или добавишь. А вот Джокович потихоньку выкладывает наружу все свои обидки прямо или косвенно. Понимаю, столько лет держал в себе)
+19
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+4
Новака не любили за пародии многие топы, Федерер, как мне кажется, так особенно. Рафе было все равно.. Одна только Маша Шарапова это нормально переносила.
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+3
Ответ as009595@icloud.com
Да помню как Роджер Федерер заткнул родителей Новака, своим знаменитым. Shut up)
он сказал be quiet
+3
-1
+2
Ответ cosset
Самое главное неуважение Джоковича к теннису и зрителям в целом - это постоянные несуществующие травмы и болезни, с которыми он не снимается с турниров, а их выигрывает. Большего неуважение к спорту высказать невозможно.
У вас рассуждения человека, в жизни не видевшего живьем профессионального спортсмена/танцовщика. Они работают на пределе человеческих физических возможностей, там травмы хронические.
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+2
Ответ Dm ycontact
Имеющий уши да услышит и поймет, что Новак прав на 100%. Помню, как „великий плакса“ назвал 20 летнего Новака сопливцем, который никогда не станет ментально крепким спортсменом. А Новак доказал ему обратное, на USO 2 раза и один раз на уимбле 2019, отыграв матч с двух матчболов Федерера. Надменный плакса смотрел на всех (или почти на всех) с презрением и со злобой, не только на Новака.
типикал фаны Новака: 0 уважения к остальным спортсменам ))
+8
-6
+2
Уж сколько цирковых номеров в своей карьере, которые за невидимой чертой, исполнил Джокович - не сосчитать.
+11
-9
+2
Ответ Skip
Новак раздражал Федерера своим поведением и манерой игры, также как и Шелтон сейчас Новака...
«вы не понимаете это другое»
+7
-6
+1
Ответ tzhznihpjh
Не так же… у Шелтона отсутствует уважение к игрокам, которые этого заслуживают. Одно дело амбиции, другое отсутствие воспитания
приведи пример отсутствия уважения к игрокам у Шелтона, у ноли я например могу перечислить кучу таковых. парень горит теннисом и празднует каждое очко,
это да, но при этом он ни разу не допускал ничего неуважительного в сторону соперников. празднование с трубкой? а почему до матча шелтона с джоковичем никто не говорил что это неуважительно, а футболист Жезус, например, праздновал голы подобным образом уже несколько лет и аналогично никто ему за это не предъявлял
+2
-1
+1
Новак раздражал Федерера своим поведением и манерой игры, также как и Шелтон сейчас Новака...
+9
-8
+1
Ответ Squadala
Джокович с возрастом только самовлюблённее стал, коллапсные рекорды голову кружат. Федерер, наоборот, спустился на землю и подобрел. Поистине, надо быть нолефилом, чтобы считать серба привлекательнее как личность. :)
В ваших словах истина есть. Федерер спустился на землю, потому что ореол развеялся, и секты уже нет(смахнула скупую слезу))). Рекорды образованию ореола у швейцарца очень способствовали , а сейчас они пали, и у кого они коллапснее были и есть это очень спорный вопрос, вы все прекрасно знаете, тема эта горячо обсуждалась ранее, и сейчас зря про это пишите.. Мы то знаем и помним коллапс начала нулевых.
+4
-4
0
Джокович с возрастом только самовлюблённее стал, коллапсные рекорды голову кружат. Федерер, наоборот, спустился на землю и подобрел. Поистине, надо быть нолефилом, чтобы считать серба привлекательнее как личность. :)
+22
-22
0
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