Новак Джокович: «Точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение»

Новак Джокович прокомментировал свое поведение в начале карьеры.

Об этом его спросили в свете конфликта с Беном Шелтоном.

– Я точно знаю, что поначалу Федереру не нравилось мое поведение. Насчет других не знаю.

Я не нравился многим топам, потому что не боялся сказать, что хочу стать лучшим в мире. Я был уверен в себе, и мне казалось, что моя игра это оправдывает.

Но я никогда не проявлял неуважения. Перед каждым матчем и после каждого матча я всегда приветствовал соперника. Меня учили, что уважение нужно проявлять в любой ситуации.

– А вы их слушал или игнорировали?

– Кого?

– Тех, кто говорил вам что-то негативное.

– Это меня только подпитывало. Если я совершал ошибку, то я ее признавал, извинялся. Но если критика не была ничем обоснована, то я просто шел в выбранном направлении.

Я и тогда знал, и сейчас знаю, что нельзя понравиться всем. Это нормально. Мы все разные. У всех свои предпочтения.

Что касается Шелтона и того, как он проявляет уверенность в себе – против этого я ничего не имею. Это здорово. Нужно верить в себя. Я это поддерживаю на 100%.

Но есть невидимая черта допустимого поведения в отношении других игроков. Если человека ее переступает, это раздражает.

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