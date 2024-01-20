Ястремская впервые с 2019-го вышла во вторую неделю ТБШ

в третьем круге Australian Open обыграла Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1. Она прервала семиматчевую беспроигрышную серию американки.

Ястремская, в Мельбурне прошедшая квалификацию, второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Первый был на « »-2019.

Дальше украинка сыграет с или Викторией Азаренко.

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