Ястремская впервые с 2019-го вышла во вторую неделю ТБШ
Даяна Ястремская в третьем круге Australian Open обыграла Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1. Она прервала семиматчевую беспроигрышную серию американки.
Ястремская, в Мельбурне прошедшая квалификацию, второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2019.
Дальше украинка сыграет с Аленой Остапенко или Викторией Азаренко.
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