Ястремская впервые с 2019-го вышла во вторую неделю ТБШ

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Теннис

Даяна Ястремская в третьем круге Australian Open обыграла Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1. Она прервала семиматчевую беспроигрышную серию американки.

Ястремская, в Мельбурне прошедшая квалификацию, второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2019.

Дальше украинка сыграет с Аленой Остапенко или Викторией Азаренко.

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1 комментарий
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Даяна молодец. Если травмированную Вондру и тем более Грачеву, было пройти не очень трудно, то сегодня показала отличный теннис против хорошей соперницы и заслуженно прошла дальше. Удачи!
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