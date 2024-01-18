Карлос Алькарас: «Я слежу за всеми результатами Australian Open. Вчера вечером смотрел матч Джоковича»

Карлос Алькарас старается следить за всеми матчами Australian Open.

Испанца спросили, смотрел ли он матч Новака Джоковича.

«Я люблю смотреть все матчи, когда есть возможность. Да, я слежу за всеми результатами. Если получается посмотреть матчи, так и делаю.

Например, вчера вечером смотрел матч Джоковича. Когда я здесь, я всегда или в раздевалке, или у телевизоров, стараюсь увидеть какие-то розыгрыши.

Я большой поклонник тенниса. Каждый раз, когда могу посмотреть матчи, так и делаю».

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