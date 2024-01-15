Шелтон о конфликте с Джоковичем: «Я уже все сказал»

Теги Новак Джокович ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал конфликт с Новаком Джоковичем.

Перед Australian Open серб заявил, что пародировал американца после победы на US Open, потому что тот неуважительно себя вел до и по ходу матча.

– Мне нечего сказать по той ситуации. Последние четыре-пять месяцев меня постоянно об этом спрашивали. Я уже все сказал. Хочу двигаться дальше. 

Сейчас мы в Австралии, на Australian Open, а не на US Open. Я сосредотачиваюсь на US Open.

– А вы пытаетесь сбить соперника, или ваша энергия – это результат того, что вы получаете удовольствие на корте?

– Не знаю. Я наслаждаюсь на корте.

Все могут думать что хотят о моем поведении. Я не знаю. Не знаю, как отвечать.

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12 комментариев
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Просто Шелтон очередной понторез, а Джокович этого понтореза припустил на землю, чтобы не зазнавался 👍
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Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Думаю Бен побежит за телефоном заказывать билет до дома после встречи с Новаком)
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Желаю вам, юноша, дойти до 1/8. Там будет ОН. И можно будет найти правильные слова. А ещё лучше, правильные действия)))
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Ответ cosset
Выплёскивать энергию через край, потому что ты молод и как в сказку на тбш попал - это не сбивание соперника. Сбивать соперника - это начинать «базар» с судьями на ровном месте, когда игра разладилась, например :)
Спорное заявление)
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Ответ tRIFF
Спорное заявление)
Руне такой же, молодой и через край энергичный, ну и что теперь, нравоучения им устраивать как училка в школе. Не все такие зайки, как Карлос) персонажей, которые намеренно выводят из себя соперника, как Кириос, видно сразу.
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Еще когда Шелтон только появился на больших турнирах, по его странному поведению и постоянной улыбке (как и у его отца, сидит всегда как будто под кайфом) было понятно что там что-то с нервами и воспитанием. Сейчас это уже начало проявляться. Если запустят - получится очередной Кирьос или т.п клоун. Но публике клоуны как раз нравятся.
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Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
cтасик, ты же поздравил нолефанов с 25 Шлемом здесь, на АО.
во как тебя штормит туда-сюда-обратно
пхх))))
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Ответ S.Graf
cтасик, ты же поздравил нолефанов с 25 Шлемом здесь, на АО. во как тебя штормит туда-сюда-обратно пхх))))
Констатация фактов и пожелание - разные вещи)
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