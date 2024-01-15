Шелтон о конфликте с Джоковичем: «Я уже все сказал»

Бен Шелтон прокомментировал конфликт с Новаком Джоковичем.

Перед Australian Open серб заявил, что пародировал американца после победы на US Open, потому что тот неуважительно себя вел до и по ходу матча.

– Мне нечего сказать по той ситуации. Последние четыре-пять месяцев меня постоянно об этом спрашивали. Я уже все сказал. Хочу двигаться дальше.

Сейчас мы в Австралии, на Australian Open, а не на US Open. Я сосредотачиваюсь на US Open.

– А вы пытаетесь сбить соперника, или ваша энергия – это результат того, что вы получаете удовольствие на корте?

– Не знаю. Я наслаждаюсь на корте.

Все могут думать что хотят о моем поведении. Я не знаю. Не знаю, как отвечать.

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