Карацев выбыл на полгода из-за травмы колена. Ему предстоит операция
39-я ракетка мира Аслан Карацев пропустит полгода после операции на колене.
Об этом рассказал Шамиль Тарпищев.
«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», – цитирует президента Федерации тенниса России ТАСС.
Напомним, Карацев получил травму в первом матче сезона в Брисбене.
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Будет ли Карацев так же хорош после травмы? :(