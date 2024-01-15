Карацев выбыл на полгода из-за травмы колена. Ему предстоит операция

Теги Шамиль Тарпищев Australian Open ATP Аслан Карацев Теннис

39-я ракетка мира Аслан Карацев пропустит полгода после операции на колене.

Об этом рассказал Шамиль Тарпищев.

«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», – цитирует президента Федерации тенниса России ТАСС.

Напомним, Карацев получил травму в первом матче сезона в Брисбене.

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7 комментариев
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Это по словам Тарпищева несерьезная травма??

Будет ли Карацев так же хорош после травмы? :(
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Здоровья Аслану!
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Только-только выбрался обратно и снова травма
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Ужас( бедный Аслан...
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Аслану восстановиться.
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Да Тарпищев сказал же ничего серьезного(, а я прям тогда подумал как бы наоборот не вышло все
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Тянул резину зачем тогда?надо было ложиться сразу
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