Новак Джокович: «Я немного приболел в последние 4-5 дней. Возможно, пропущу завтрашнюю тренировку на корте»

Теги Новак Джокович Теннис

Новак Джокович может пропустить завтрашнюю тренировку на корте.

Он оценил своей состояние после выхода во второй круг Australian Open.

«Я немного приболел в последние четыре-пять дней. Наверное, слышно по моему голосу. Что есть, то есть. Нужно это преодолеть, принять сложившиеся обстоятельства и постараться выжать из них максимум.

Мы с командой обсудим, возможно, я пропущу завтрашнюю тренировку на корте. Возможно, поработаю в легком режиме: тренажерный зал, пробежка, какие-то конкретные упражнения, чтобы поддержать форму.

В прошлом году я вообще не тренировался между матчами. Тогда были другие обстоятельства, потому что я получил травму. Сейчас есть два дня отдыха, и это очень полезно после четырехчасового первого круга.

Посмотрим, как я завтра встану и решим по ситуации».

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10 комментариев
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Ответ Stas Salesov
And so it begins.. (а в финале в коляске)
Как же хорошо что ты так за Новака следишь 🤗
Думаю ты принесёшь ему удачу
+8
-1
+7
Новаче, выздоравливай!
+4
-1
+3
Да есть смысл пропустить 4-5 дней и начать где то с четвертьфинала уже...
+2
-1
+1
Вот что значит не прививался от коронавируса)
+2
-1
+1
Великое преодоление началось!)))
+4
-4
0
Всё как обычно, идёт по плану)))
+1
-1
0
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