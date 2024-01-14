Новак Джокович: «Я немного приболел в последние 4-5 дней. Возможно, пропущу завтрашнюю тренировку на корте»

Новак Джокович может пропустить завтрашнюю тренировку на корте.

Он оценил своей состояние после выхода во второй круг Australian Open.

«Я немного приболел в последние четыре-пять дней. Наверное, слышно по моему голосу. Что есть, то есть. Нужно это преодолеть, принять сложившиеся обстоятельства и постараться выжать из них максимум.

Мы с командой обсудим, возможно, я пропущу завтрашнюю тренировку на корте. Возможно, поработаю в легком режиме: тренажерный зал, пробежка, какие-то конкретные упражнения, чтобы поддержать форму.

В прошлом году я вообще не тренировался между матчами. Тогда были другие обстоятельства, потому что я получил травму. Сейчас есть два дня отдыха, и это очень полезно после четырехчасового первого круга.

Посмотрим, как я завтра встану и решим по ситуации».

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