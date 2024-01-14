Синнер о фан-клубе Carota Boys: «Они потихоньку становятся более известными, чем я»

Янник Синнер прокомментировал то, что фан-клуб Carota Boys приехал поддержать его в Австралии.

– Хочу спросить вас о вашем фан-клубе Carota Boys – они приехали поддержать вас на другой конец света, что вы чувствуете?

– Да, это очень приятно. Я не ожидал, что они сюда приедут, но всегда здорово видеть их на трибунах (улыбается). Конечно, у нас уже есть классные совместные воспоминания благодаря тому, как они меня поддерживают.

Да, они потихоньку становятся более известными, чем я (улыбается). Я очень за них рад. Здорово, что они у меня есть. Конечно, мне нужно самому переживать за себя, чтобы выиграть как можно больше матчей, но их поддержка вселяет в меня веру в ключевые моменты. Кто знает? Посмотрим, как все пройдет здесь.

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