Синнер после первой победы в 2024-м: «Когда сезон закончился, я сразу поехал кататься на лыжах. Было хорошо не думать о теннисе»

Теги Australian Open ATP Янник Синнер Ботик ван де Зандшульп Теннис

Янник Синнер прокомментировал первую победу в сезоне.

На старте Australian Open он обыграл Ботика ван де Зандшульпа – 6:4, 7:5, 6:3.

«Когда сезон закончился, я сразу поехал кататься на лыжах. Было хорошо не думать о теннисе. Потом мы начали предсезонку. Физически я чувствую себя хорошо. Я приехал в хорошей форме.

Первый матч никогда не бывает легким. Думаю, я могу быть доволен. Теперь у меня еще два дня тренировок, чтобы постараться прибавить», – сказал итальянец в интервью на корте.

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