Рублев о пятисетовой победе над Сейбот Уайлдом: «Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался – и, может быть, это мне помогло»

Андрей Рублев прокомментировал тяжелый старт на Australian Open.

В первом круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6)

«Конечно, я не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали.

Тиаго – суперопасный игрок, суперталантливый. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьет по мячу, что победить его очень сложно.

По ходу матча я много раз вспоминал его встречу с Медведевым на «Ролан Гаррос» (Сейбот Уайлд выбил россиянина в пяти сетах в первом круге – Sports.ru). И когда в пятом сете я упустил так много шансов, я был уверен, что мы увидим повторение истории.

Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался – и, может быть, это мне помогло. Я смирился, что это не мой день, пробил несколько хороших ударов, приемов.

С ним так сложно, потому что он подает очень сильно – и с первого, и со второго мяча. При этом он делает не очень много двойных ошибок. И он может забивать навылет из любой точки корта», – сказал Рублев в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе