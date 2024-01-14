Рублев о пятисетовой победе над Сейбот Уайлдом: «Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался – и, может быть, это мне помогло»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Андрей Рублев прокомментировал тяжелый старт на Australian Open.

В первом круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6)

«Конечно, я не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали.

Тиаго – суперопасный игрок, суперталантливый. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьет по мячу, что победить его очень сложно.

По ходу матча я много раз вспоминал его встречу с Медведевым на «Ролан Гаррос» (Сейбот Уайлд выбил россиянина в пяти сетах в первом круге – Sports.ru). И когда в пятом сете я упустил так много шансов, я был уверен, что мы увидим повторение истории.

Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался – и, может быть, это мне помогло. Я смирился, что это не мой день, пробил несколько хороших ударов, приемов.

С ним так сложно, потому что он подает очень сильно – и с первого, и со второго мяча. При этом он делает не очень много двойных ошибок. И он может забивать навылет из любой точки корта», – сказал Рублев в интервью на корте.

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8 комментариев
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Как всегда Рублев в своем репертуаре)) в пятом сете два раза упустил счет 0-40 и еще на тае 1-4 проигрывал и каким то чудом вытащил. Как же тяжело приходится болельщикам Андрея
+16
-1
+15
Да, как бразилец подавал вторую подачу на матч болах, это действительно было круто)))
+12
0
+12
Ну понятно. Сдался, перестал истерить и выиграл. Надеюсь сделает выводы. Удачи!
+12
-2
+10
Ответ Aibek Mak
Как всегда Рублев в своем репертуаре)) в пятом сете два раза упустил счет 0-40 и еще на тае 1-4 проигрывал и каким то чудом вытащил. Как же тяжело приходится болельщикам Андрея
у меня было ощущение, что бразилец специально Рублеву фору дает, а потом спокойно подает и выигрывает хоть первым, хоть втором мячом
+7
0
+7
матчи с участием Андрея многие не смотрят, так как после инфаркта доктор не рекомендовал)))
+5
-2
+3
У Рубля был тройной матчбол на подаче соперника. При этом Нуб Сейбот ни разу не подал первую и все равно отыгрался. Очень слабый матч для пятой ракетки мира.
+4
-2
+2
Ответ Доминик
У Рубля был тройной матчбол на подаче соперника. При этом Нуб Сейбот ни разу не подал первую и все равно отыгрался. Очень слабый матч для пятой ракетки мира.
классный анализ. только ничего, что там вторые подачи были как первые?
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0
+2
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