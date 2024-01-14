Тимофеева о победе над Корне: «Помню, в детстве ходила смотреть Fed Cup: она играла против сборной России за Францию»

Мария Тимофеева прокомментировала победу над Ализе Корне на Australian Open.

20-летняя россиянка выиграла дебютный матч на «Больших шлемах» со счетом 6:2, 6:4.

– Мария, поделись эмоциями от дебютной победы на ТБШ: Ализе Корне, большой стадион, были ли нервы перед матчем?

– Конечно, Ализе – очень опытный игрок. Помню, в детстве ходили смотреть Fed Cup, Россия – Франция, смотрела, как она играет на корте, а сейчас жизнь сложилась так, что я играю против нее. Конечно, немного нервно на большом корте, но большим плюсом для меня стало то, что в квалификации я играла против австралийских теннисисток и меня ставили на центральные корты, поэтому я привыкла к публике и сегодня все далось легче.

– Как тебе в целом австралийские зрители?

– Когда играла против австралиек, ощущалась большая разница: они хлопали, когда я забивала хорошие мячи, но как только я ошибалась какой-то легкий мяч, публика тут же взрывалась и сразу поддерживала своих. Сегодня я чуть ощущала, что они больше болели за нее, что в принципе логично. Но когда были хорошие розыгрыши, публика и меня поддерживала.

– Australian Open опубликовал розыгрыш дня с твоим участием. Расскажи, как это ощущалось изнутри?

– Была удивлена своими способностями. Не знала, что могу предугадать так ситуацию, столько бегать. Очень приятно, что официальный аккаунт турнира сделал это розыгрышем дня. Думала, что розыгрыш закончился уже раза три, но он продолжался, я как-то ковыряла, она там между ног сыграла, с лета, в общем было все, и ощущалось невероятно, – приводит слова Аванесян корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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