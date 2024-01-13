Томми Пол: «Когда я стал профессионалом, у меня был период тусовок. У меня появились деньги, и я слишком увлекся»

Теги US Open ATP Томми Пол Теннис

Томми Пол признался, что в прошлом частые вечеринки мешали его карьере.

«Когда я стал профессионалом, у меня был период тусовок. У меня появились деньги, и я подумал: «Пора повеселиться». И слишком увлекся».

В результате на US Open-2017 Пол проиграл в паре 0:6, 0:6. По слухам, из-за этого два года спустя турнир не дал ему wild card.

«Ночью я пил, а на следующий день должен был играть пару. Я был не в форме, если вы понимаете, о чем я. Я вообще ничего не видел. На протяжении полугода я сдавал анализы на алкоголь. Тогда я подумал: «Наверное, хуже уже некуда». Я понял, что нужно что-то менять. Именно тогда я начал относиться ко всему более серьезно», – рассказал американец в сериале Break Point.

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