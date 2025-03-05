Рублев о поражении в первом круге Дубая: «Теннисным матчем это было не назвать. Ничего не смог поделать с соперником»

Андрей Рублев прокомментировал поражение на старте турнира в Дубае.

Он уступил Кентену Алису 6:3, 4:6, 6:7(5).

– Расскажи про начало этого сезона. С одной стороны, есть очень классный момент – твой титул в Дохе. С другой стороны, на следующей же неделе был провал в Дубае. В какой форме сейчас Андрей Рублев?

– Да в хорошей форме. В Дубае не было провала. Просто тяжело, когда ты прилетаешь с турнира на турнир, тебе сразу играть, когда еще совсем разные кондиции. Когда кондиции хотя бы похожи, то это немного легче. Когда ты отыграл три тяжелых матча с топовыми игроками по три сета и тебе прилетать сразу играть... Теннисным матчем это было не назвать (улыбается) . Плюс соперник играл очень круто, он круто подавал, и я ничего не мог особо сделать в итоге.

– То есть это нормальная ситуация, да?

– Ну да, нормальная.

– Что тебе дал титул в Дохе?

– Радостные эмоции и [понимание], что я на правильном пути. Но это я понимал еще и в начале сезона, когда проигрывал в первом круге той же Австралии и так далее. Ну да, радостные эмоции, наверное, какое-то подтверждение, что и другим способом можно выигрывать тоже.

– У тебя получилось найти правильный сейчас баланс эмоций, чтобы они были, но были позитивными? Вот как эту пропорцию нащупать?

– Ежедневной тяжелой работой. Это как волны, они идут так, надо подстраиваться.

– Но сейчас ты больше в своих эмоциях уверен, что ты их больше под контролем держишь, чем год назад, допустим?

– Да не под контролем я их и держу. Их невозможно под контролем держать. Просто, наоборот, научился балансировать.

– То есть ты считаешь, что эмоции держать под контролем невозможно? Их просто надо принимать?

– Ну тогда ты самообманом занимаешься. Как ты можешь контролировать, если у тебя внутри гнев и тебе хочется разнести все? От того, что ты это не делаешь напоказ, внутри-то у тебя это все то же самое происходит.

– А что делать тогда? Ну ты же продолжаешь беситься во время матчей внутри?

– Нет, не всегда. Когда начинаю беситься, у меня, как правило, все равно проскакивают моменты на кортах, когда что-то там выкрикиваю, или ругаюсь, или возмущаюсь. Просто учусь, чтобы этого еще было меньше, меньше, меньше, чтобы прийти к тому, чтобы этого вообще не было. И стал лучше просто делать, что это меня не так выбивает. То есть я, условно, крикнул, и раньше это могло сказаться на целом гейме, сейчас, может, и скажется на одном-двух очках, да, и дальше я опять как бы в игре, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Рублев взял титул в Дохе и выглядел игроком элиты – такого уже давно не было