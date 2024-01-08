Пол о главной цели: «Хочу выиграть «Большой шлем»

Теги ATP Томми Пол Adelaide International Теннис

14-я ракетка мира Томми Пол рассказал о своей главной цели в теннисе.

– Есть ли у вас сейчас какая-то конкретная цель в теннисе? Что угодно типа попадания в топ-10 или финала турнира «Большого шлема»?

– На всю карьеру?

– Если бы вы могли выбрать одну цель, что бы вы выбрали: «Шлем» или попадание в топ-5?

– Думаю, предпочел бы выиграть «Шлем», чем просто попасть в топ-10. Все хотят выиграть «Шлем».

Напомним, в прошлом году Пол дошел до полуфинала Australian Open. Сезон-2024 он начнет в Аделаиде.

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