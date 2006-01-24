Каролин Возняцки: «Я с детства мечтала выиграть «Шлем» и стать №1. Люди считали это безумием, но я своего добилась, потому что пахала каждый день»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями от карьеры, которую завершила сегодня поражением в третьем круге Australian Open от Онс Жабер (5:7, 6:3, 5:7).

– Я всегда верю, что, какой бы ни был счет, я могу вернуться в игру и победить. Счет для меня никогда особого значения не имел. Сегодня было несколько моментов, когда я думала: «Черт, это же может быть мой последний матч. Я не хочу». Я билась не на жизнь, а на смерть. Так что сегодня важен не столько результат, сколько то, что я боролась и отдала всю себя. Это именно то, что я делала всю карьеру и за что меня знают.

Это очень волнующее событие. И страшное тоже. Много разных эмоций одновременно. Но я счастлива, очень счастлива. Хоть я и много ревела, это слезы счастья, а не грусти.

– Чему вас научили 15 лет в теннисе?

– Очень многому. Главное – что, откуда бы ты ни была, какого бы цвета ни была твоя кожа, какого бы ты ни была роста и размера, если у тебя есть мечта и ты ради нее работаешь, нет ничего невозможного. Я с детства мечтала выиграть турнир «Большого шлема» и стать №1. Люди вокруг меня считали это безумием, потому что я из такой маленькой страны. Но я своего добилась, потому что пахала для этого каждый день. И я очень этим горжусь.

– Когда вы решили, что закончите карьеру здесь, вы представляли себе все так, как сегодня и прошло? Или что-то вас удивило?

– Не знаю, но сегодня все прошло идеально. Трибуны были забиты, люди встали с мест. По стадиону включили Sweet Caroline, все хлопали. У меня на плечах был датский флаг, рядом со мной была семья. Лучше не придумаешь. Все было идеально.

– Как, вы думаете, теннис вас запомнит?

– Надеюсь, меня запомнят как трудягу, человека, который выкладывался на все сто каждый день. Надеюсь, я вдохновила игроков из маленьких стран, где никогда не было первых ракеток мира, или чемпионок «Шлемов», или игроков в десятке. Надеюсь, в раздевалку я приносила немного радости. Теннис – жесткий спорт, каждый сам за себя, каждый хочет быть №1. Надеюсь, я создавала в раздевалке чуть более расслабленную и дружелюбную атмосферу своими веселыми разговорами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Australian Open 2020 (@sportsru_tennis) 23 Янв 2020 в 11:04 PST

За 15-летнюю карьеру 29-летняя Возняцки, напомним, выиграла 30 титулов (4-е место среди действующих теннисисток) и $34 млн призовых (4-е место в истории).