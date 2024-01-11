Третий год подряд в первом круге Australian Open друг с другом сыграют две чемпионки ТБШ

сыграет в первом круге Australian Open с Софией Кенин.

Третий год подряд на старте турнира в Мельбурне друг с другом поборются две чемпионки «Больших шлемов». В 2022-м это были и , в 2023-м –Кенин и .

Швентек – четырехкратная победительница «Больших шлемов» и первая ракетка мира. Кенин, выигравшая Australian Open-2020, сейчас 38-я. Они встречались один раз – в финале «Ролан Гаррос»-2020, когда Швентек выиграла дебютный «Большой шлем».

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