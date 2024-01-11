Третий год подряд в первом круге Australian Open друг с другом сыграют две чемпионки ТБШ

Теги Australian Open Виктория Азаренко Слоун Стивенс София Кенин Ига Швентек Эмма Радукану Теннис

Ига Швентек сыграет в первом круге Australian Open с Софией Кенин.

Третий год подряд на старте турнира в Мельбурне друг с другом поборются две чемпионки «Больших шлемов». В 2022-м это были Эмма Радукану и Слоун Стивенс, в 2023-м –Кенин и Виктория Азаренко.

Швентек – четырехкратная победительница «Больших шлемов» и первая ракетка мира. Кенин, выигравшая Australian Open-2020, сейчас 38-я. Они встречались один раз – в финале «Ролан Гаррос»-2020, когда Швентек выиграла дебютный «Большой шлем».

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2 комментария
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в женском теннисе скоро наоборот будет - встреча игроков без ТБШ будет являться редкостью
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