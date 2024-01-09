Благотворительный матч Осаки на арене Рода Лэйвера отменен

Благотворительный матч, запланированный на сегодня на арене в Мельбурне, не состоится.

отказалась от участия, и ее должна была заменить . Затем снялась ее соперница .

Как сообщил журналист Расселл Фуллер, британка с утра испытывала «небольшую боль» после вчерашней двухчасовой тренировки.

Завтра должен пройти благотворительный матч между Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.

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