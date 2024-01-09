Благотворительный матч Осаки на арене Рода Лэйвера отменен
Благотворительный матч, запланированный на сегодня на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, не состоится.
Наоми Осака отказалась от участия, и ее должна была заменить Донна Векич. Затем снялась ее соперница Эмма Радукану.
Как сообщил журналист Расселл Фуллер, британка с утра испытывала «небольшую боль» после вчерашней двухчасовой тренировки.
Завтра должен пройти благотворительный матч между Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.
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