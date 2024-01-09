Благотворительный матч Осаки на арене Рода Лэйвера отменен

Теги Australian Open WTA Донна Векич Наоми Осака Эмма Радукану Теннис

Благотворительный матч, запланированный на сегодня на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, не состоится.

Наоми Осака отказалась от участия, и ее должна была заменить Донна Векич. Затем снялась ее соперница Эмма Радукану.

Как сообщил журналист Расселл Фуллер, британка с утра испытывала «небольшую боль» после вчерашней двухчасовой тренировки.

Завтра должен пройти благотворительный матч между Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.

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3 комментария
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Радукану в 21 как Надаль в 37, вся поломанная.
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И так то особо не играют, что Осака, что Радукану, а тут "сломались" обе, ещё до выхода на корт. Не знаю, что у устроителей там получится с благотворительностью, но данные барышни очень ненадёжны. Выиграли в своей короткой (надеюсь пока) карьере что-то значимое, получили рекламных контрактов и...сошли с теннисного небосклона. Не знаю, вернуться ли по-серьёзному.
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Осака 4 года подряд по шлему брала - немало.
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