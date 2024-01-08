Рыбакина об Australian Open: «Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от Australian Open.

«Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше. Конечно, в прошлый раз я была немного расстроена. Я не понимала, почему играю именно на 13-м корте, а не на каком-то другом.

Сейчас мне на самом деле все равно, где я буду играть. Я просто сосредоточусь на игре и постараюсь пройти как можно дальше в сетке, чтобы потом играть всегда только на центральном корте».

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7 комментариев
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Большие девчонки и должны играть на больших кортах. А как же иначе?)
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Ответ igorek don
с чего? никому не интересна ты серость
Серость это у нас ты.
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Думается, у популярных Осаки и Радукану побольше шансов получить большой корт в первом круге, плюс заслуженные Возняцки и Кербер, местных тоже не обделят... короче претенденток там хватает, даже без учёта верхушки рейтинга.
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Ответ igorek don
с чего? никому не интересна ты серость
то ли дело Сид🤣🤡
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Ответ igorek don
Комментарий удален модератором
А теперь сравни контракты Кепки с ее титулами, с контрактами например Шараповой, там тоже в разы разница, про Радукану и Осаку я вообще молчу🤣
Серость она и есть серость, мало кому интересна, пресная, странная, рекламодатели не глупые же)
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-1
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Ответ Hardy
то ли дело Сид🤣🤡
Комментарий удален модератором
Ответ Syndycate
А теперь сравни контракты Кепки с ее титулами, с контрактами например Шараповой, там тоже в разы разница, про Радукану и Осаку я вообще молчу🤣 Серость она и есть серость, мало кому интересна, пресная, странная, рекламодатели не глупые же)
жёстко ты его растоптал)) но поделом, не фанатам Сида заикаться про серость😁
+1
-1
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