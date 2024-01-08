Рыбакина об Australian Open: «Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от Australian Open.

«Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше. Конечно, в прошлый раз я была немного расстроена. Я не понимала, почему играю именно на 13-м корте, а не на каком-то другом.

Сейчас мне на самом деле все равно, где я буду играть. Я просто сосредоточусь на игре и постараюсь пройти как можно дальше в сетке, чтобы потом играть всегда только на центральном корте».

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