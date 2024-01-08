Рыбакина о разгроме Соболенко в Брисбене: «Не думаю, что один результат может сильно на нее повлиять»

Теги WTA Brisbane International Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, как поражение в Брисбене повлияет на Арину Соболенко перед защитой титула на Australian Open.

В финале Рыбакина разгромила Соболенко 6:0, 6:3.

– Арина смешно вела себя на корте после поражения. Как вы думаете, своей реакцией она как бы показывает, что случившееся не повлияет на нее, если вы снова встретитесь в Мельбурне?

– Если?

– Психологически она будет готова лучше, чем сейчас.

– Я не знаю. Она действительно забавная девушка. Во время речей она постоянно выдает какие-то смешные моменты.

Как я уже говорила, это первая неделя сезона, и не все еще набрали форму. У Арины были периоды, когда она играла не лучшим образом – два года назад у нее было много двойных ошибок, но потом она набрала форму и в прошлом году выступала потрясающе.

Не думаю, что один результат может сильно на нее повлиять.

28 вопросов к женскому теннису в новом сезоне

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий