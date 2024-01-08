Рыбакина о разгроме Соболенко в Брисбене: «Не думаю, что один результат может сильно на нее повлиять»

Елена Рыбакина ответила, как поражение в Брисбене повлияет на Арину Соболенко перед защитой титула на Australian Open.

В финале Рыбакина разгромила Соболенко 6:0, 6:3.

– Арина смешно вела себя на корте после поражения. Как вы думаете, своей реакцией она как бы показывает, что случившееся не повлияет на нее, если вы снова встретитесь в Мельбурне?

– Если?

– Психологически она будет готова лучше, чем сейчас.

– Я не знаю. Она действительно забавная девушка. Во время речей она постоянно выдает какие-то смешные моменты.

Как я уже говорила, это первая неделя сезона, и не все еще набрали форму. У Арины были периоды, когда она играла не лучшим образом – два года назад у нее было много двойных ошибок, но потом она набрала форму и в прошлом году выступала потрясающе.

Не думаю, что один результат может сильно на нее повлиять.

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