Рыбакина о том, что выглядит спокойной на корте: «Стараюсь скрывать эмоции, но внутри могу нервничать или расстраиваться»

Елена Рыбакина рассказала, почему выглядит спокойной на корте.

В Брисбене она вышла в 15-й финал в карьере.

«Я стараюсь скрывать эмоции. Конечно, внутри я могу нервничать или расстраиваться. Эмоций может быть очень много, но я стараюсь их не показывать и концентрироваться на своей игре. Наверное, в отличие от других я более спокойна».

Также она высказалась о матче за титул, где ее соперницей станет Арина Соболенко или Виктория Азаренко.

«Думаю, мы все очень хорошо друг друга знаем. Я немного посмотрю их матч. Завтра постараюсь сделать все возможное. Надеюсь, получится классный матч».

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