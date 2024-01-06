Рыбакина о том, что выглядит спокойной на корте: «Стараюсь скрывать эмоции, но внутри могу нервничать или расстраиваться»
Елена Рыбакина рассказала, почему выглядит спокойной на корте.
В Брисбене она вышла в 15-й финал в карьере.
«Я стараюсь скрывать эмоции. Конечно, внутри я могу нервничать или расстраиваться. Эмоций может быть очень много, но я стараюсь их не показывать и концентрироваться на своей игре. Наверное, в отличие от других я более спокойна».
Также она высказалась о матче за титул, где ее соперницей станет Арина Соболенко или Виктория Азаренко.
«Думаю, мы все очень хорошо друг друга знаем. Я немного посмотрю их матч. Завтра постараюсь сделать все возможное. Надеюсь, получится классный матч».
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