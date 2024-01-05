Азаренко после победы над Остапенко: «Иногда надо просто надеть шлем и цепляться»

Виктория Азаренко прокомментировала выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Белоруска в трех сетах обыграла Алену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

«Иногда с Аленой надо просто надеть шлем и цепляться. Она невероятный игрок, и мы видели это много раз.

Она выигрывала «Большой шлем». Она много раз доказывала, что может переиграть кого угодно, поэтому она очень, очень опасна.

По-моему, уровень тенниса был впечатляющим. Я сражалась весь матч, билась за каждое очко. Нужно было показывать лучшую игру, давить на нее, так что я очень горжусь».

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