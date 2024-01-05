Елена Рыбакина: «Мне не везло последние 7 месяцев, были проблемы со здоровьем»

Теги WTA Brisbane International Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Ее соперница Анастасия Потапова снялась после первого сета (6:1) из-за травмы живота.

«Это точно не то, как я хотела выиграть. Желаю ей скорейшего выздоровления. Мне было нелегко влиться в игру – здесь достаточно влажно. Но в итоге я рада, что у меня есть возможность сыграть еще один матч».

Также Рыбакина рассказала о целях на 2024-й.

«Я бы сказала, что мне не везло последние 7 месяцев, были проблемы со здоровьем. Поэтому главное для меня – быть здоровой».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий