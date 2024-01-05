Елена Рыбакина: «Мне не везло последние 7 месяцев, были проблемы со здоровьем»

Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Ее соперница Анастасия Потапова снялась после первого сета (6:1) из-за травмы живота.

«Это точно не то, как я хотела выиграть. Желаю ей скорейшего выздоровления. Мне было нелегко влиться в игру – здесь достаточно влажно. Но в итоге я рада, что у меня есть возможность сыграть еще один матч».

Также Рыбакина рассказала о целях на 2024-й.

«Я бы сказала, что мне не везло последние 7 месяцев, были проблемы со здоровьем. Поэтому главное для меня – быть здоровой».

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