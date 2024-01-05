Надаль о травме бедра: «Сегодня беспокоила скорее мышца»

Рафаэль Надаль прокомментировал проблемы с бедром в матче с Джорданом Томпсоном.

Испанец проиграл с трех матчболов – 7:5, 6:7(6), 3:6. В третьем сете он вызывал врача из-за боли в левом бедре – из-за травмы которого он не играл 11 месяцев.

«Болело примерно в том же месте, где в прошлом году – но это другое. Сегодня беспокоила скорее мышца, а тогда – сухожилие. Сейчас я чувствовал мышечную усталость.

Конечно, все не так, как в прошлом году – тогда я сразу почувствовал, что все серьезно. Сегодня я ничего такого не чувствовал. Единственное, из-за того, что место то же, немного страшнее, чем обычно.

После года без тенниса с телом много всего может случиться. Надеюсь, это просто было перенапряжение. Это нормальный процесс. Если это так, то все идеально.

Надеюсь, что ноге будет лучше. Если будет так – идеально. Если нет – будет разбираться».

Надаль напугал: проиграл с трех матчболов – и у него болело бедро

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