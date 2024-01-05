Надаль о травме бедра: «Сегодня беспокоила скорее мышца»

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал проблемы с бедром в матче с Джорданом Томпсоном.

Испанец проиграл с трех матчболов – 7:5, 6:7(6), 3:6. В третьем сете он вызывал врача из-за боли в левом бедре – из-за травмы которого он не играл 11 месяцев.

«Болело примерно в том же месте, где в прошлом году – но это другое. Сегодня беспокоила скорее мышца, а тогда – сухожилие. Сейчас я чувствовал мышечную усталость.

Конечно, все не так, как в прошлом году – тогда я сразу почувствовал, что все серьезно. Сегодня я ничего такого не чувствовал. Единственное, из-за того, что место то же, немного страшнее, чем обычно.

После года без тенниса с телом много всего может случиться. Надеюсь, это просто было перенапряжение. Это нормальный процесс. Если это так, то все идеально.

Надеюсь, что ноге будет лучше. Если будет так – идеально. Если нет – будет разбираться».

Надаль напугал: проиграл с трех матчболов – и у него болело бедро

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не дай бог Рафа, здоровья тебе. Не надо торопится, пусть все идет планомерно
+8
-3
+5
Опять нытьё, которое происходит более 10 лет. Здоровый Надаль не может проиграть, все помним!!!
+12
-12
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий