Томпсон о победе над Надалем: «Я совсем забыл, что отыграл матчболы»

Джордан Томпсон прокомментировал то, что отыграл матчболы у Рафаэля Надаля.

В четвертьфинале в Брисбене он выиграл 5:7, 7:6(6), 6:3. Во втором сете он отыграл три матч-пойнта.

«Я совсем забыл, что отыграл матчболы. Я очень рад – победил Рафу дома, в Брисбене. Да еще и, по-моему, впервые вышел в полуфинал на харде».

Дальше австралиец сыграет с Григором Димитровым.

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