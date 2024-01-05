Томпсон о победе над Надалем: «Я совсем забыл, что отыграл матчболы»
Джордан Томпсон прокомментировал то, что отыграл матчболы у Рафаэля Надаля.
В четвертьфинале в Брисбене он выиграл 5:7, 7:6(6), 6:3. Во втором сете он отыграл три матч-пойнта.
«Я совсем забыл, что отыграл матчболы. Я очень рад – победил Рафу дома, в Брисбене. Да еще и, по-моему, впервые вышел в полуфинал на харде».
Дальше австралиец сыграет с Григором Димитровым.
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