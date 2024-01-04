Рублев о победе над Броади: «В первом матче сезона всегда тяжело, ты нервничаешь и хочешь показать хорошую игру»

Андрей Рублев прокомментировал первую победу в сезоне.

Во втором круге в Гонконге он обыграл Лиама Броади – 6:4, 7:6(8).

«Это был тяжелый матч, Лиам играл очень хорошо. Он прошел здесь квалификацию и выиграл матч первого круга, поэтому хорошо адаптировался к условиям. Для меня это был первый матч сезона – в таких обстоятельствах всегда тяжело, ты нервничаешь и хочешь показать хорошую игру.

Вторая партия была очень тяжелой, поэтому я рад, что победил в двух сетах».

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