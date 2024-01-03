Соболенко о зрителях в Брисбене: «Будь у меня такая поддержка на US Open, наверное, я бы его выиграла»

Арина Соболенко поблагодарила зрителей за поддержку в первом матче сезона.

Во втором круге в Брисбене она разгромила Лючию Бронцетти – 6:3, 6:0.

«Прежде всего, я очень рада вернуться в Брисбен, в Австралию. Я очень по вам скучала. Ребята, будь у меня такая поддержка на US Open, наверное, я бы его выиграла. Можете приехать на следующий US Open? (Смеется.) Но да, я очень довольна своим выступлением, я провела отличный матч и надеюсь, что смогу в каждом матче показывать такой уровень или даже лучше».

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