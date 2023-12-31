Надаль провел и проиграл первый матч с середины января. В паре с Марком Лопесом уступил Перселлу и Томпсону

Рафаэль Надаль вернулся в тур после травмы бедра. В первом круге парного турнира в Брисбене он вместе с Марком Лопесом проиграл Максу Перселлу и Джордану Томпсону – 4:6, 4:6.

Надаль не играл после Australian Open из-за травмы. Он перенес операцию, а перед «Ролан Гаррос» сказал, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним в туре.

В первом круге одиночки испанец сыграет с Домиником Тимом.

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