Надаль провел и проиграл первый матч с середины января. В паре с Марком Лопесом уступил Перселлу и Томпсону

Теги Рафаэль Надаль ATP Марк Лопес Brisbane International Джордан Томпсон Макс Перселл Теннис

Рафаэль Надаль вернулся в тур после травмы бедра. В первом круге парного турнира в Брисбене он вместе с Марком Лопесом проиграл Максу Перселлу и Джордану Томпсону – 4:6, 4:6.

Надаль не играл после Australian Open из-за травмы. Он перенес операцию, а перед «Ролан Гаррос» сказал, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним в туре.

В первом круге одиночки испанец сыграет с Домиником Тимом.

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5 комментариев
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Завтра Тим отправит до 14 января, отдыхать. А дальше какой нибудь Шелтон сразу до мая отправит
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Судя по матчу это Марк Лопес собирается играть одиночку со след недели))
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и это чертовски хорошо! персональные поздравления Ишуниной и Барчуку. всех с наступающим!
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Ответ Imany King
Завтра Тим отправит до 14 января, отдыхать. А дальше какой нибудь Шелтон сразу до мая отправит
Так всё и будет, 100%
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