Зверев о Кербер: «Она не сдается и всегда находит выход из сложных ситуаций»

Александр Зверев рад возвращению Анжелик Кербер.

«Она не сдается в прямом смысле слова. Она всегда находит выход из сложных ситуаций, и надеюсь, что на этой неделе ей это удастся.

Мы были очень близки к победе на Кубке Хопмана, когда он проходил в прошлый раз (в 2019-м; в этом году турнир возобновился – Sports.ru). Мы дважды выходили в финал. Но я думаю, что здорово вернуться сюда одной командой. Мне кажется, немного изменился формат. Надеюсь, турнир станет еще более интересным, но мы очень рады снова стать партнерами по команде».

В субботу Германия сыграет с Италией.

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