Зверев о Кербер: «Она не сдается и всегда находит выход из сложных ситуаций»

Теги Кубок Хопмана ATP WTA Анжелик Кербер Александр Зверев United Cup Теннис

Александр Зверев рад возвращению Анжелик Кербер.

«Она не сдается в прямом смысле слова. Она всегда находит выход из сложных ситуаций, и надеюсь, что на этой неделе ей это удастся.

Мы были очень близки к победе на Кубке Хопмана, когда он проходил в прошлый раз (в 2019-м; в этом году турнир возобновился – Sports.ru). Мы дважды выходили в финал. Но я думаю, что здорово вернуться сюда одной командой. Мне кажется, немного изменился формат. Надеюсь, турнир станет еще более интересным, но мы очень рады снова стать партнерами по команде».

В субботу Германия сыграет с Италией.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а сам расскажи когда сам выходил из сложных на корте?
+1
-1
0
Пусть поучится у Анжелик как выигрывать с арсеналом из хорошего бэкхенда и передвижения легенду в финале шлема. Так глядишь и выводы сделает
0
0
0
Ответ МОН66
а сам расскажи когда сам выходил из сложных на корте?
никогда даже финал юс опен про ал,,
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий