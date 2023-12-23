Рублев о телохранителе, работающем с ним на итоговом: «Ларри – полноценный член команды. Познакомились, подружились, все круто»

Андрей Рублев рассказал о дружбе с телохранителем Ларри из Турина.

Последние три года этот телохранитель работал с Рублевым на итоговом турнире ATP.

– Ну да, получилось так, что в мой второй год итогового, но первый год в Турине, когда я отобрался, мне дали охранника.

– Телохранителя.

– Ну хорошо, телохранителя, прозвучит это более пафосно как-то. Дали человека, в общем, который должен был за мной присматривать, и оказалось, что он должен присматривать за мной по сути весь день, особенно когда иду на тренировки, с тренировок, где-то на улице. И в итоге так закрутилось, что сдружились, ну и все. Лав-лав.

– Ты скромняжка. Подожди, ты ему подарил вообще в первый год, по-моему, телефон.

– Да, я айфон подарил.

– И он просто: сердечки в глазах сразу.

– Ну он офигел, да.

– Я правильно понимаю, что у всех вас из восьмерки есть телохранители, но многие их не впускают настолько близко к команде. Многие, когда идут в ресторан, оставляют телохранителя за пределами заведения.

– Наверное, да.

– С тобой такая история вообще не прокатывает.

– Нет, Ларри был полноценным и есть полноценный [член команды].

– То есть вы входите вместе в рестики?

– Да, он ходит с нами, болтаем. Он говорит, что нет, не пойду, но в итоге я его заставляю.

– А я видела, в начале турнира у кого-то из твоей команды был день рождения, и Ларри тоже был.

– Да, тоже был, тоже был.

– Что вообще ребята говорят?

– Когда, понятное дело, познакомились, подружились, все круто, все классно.

– А были какие-то опасные моменты в Турине? Чтобы вы понимали: Ларри – полностью укомплектованный человек, абсолютно серьезный дядя, у которого большое военное прошлое. Человек решал очень большие задачи. Было так, что Ларри впрягался?

– Чтобы прямо впрягаться-впрягаться – нет, потому что отношение ко мне очень хорошее, слава богу, поэтому нет, никогда, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой на канале «Больше».

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