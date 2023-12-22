Соболенко о победе над Рыбакиной: «С ней всегда тяжело, тяжелая борьба»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.

В рамках выставочного турнира в Абу-Даби она сначала обыграла ее в матче, а потом – на решающем тай-брейке, который принес победу ее команде.

«Мы много раз встречались. С ней всегда тяжело, тяжелая борьба.

Для меня важнее всего команда. Они помогали мне сохранять положительный настрой, и поэтому я сумела бороться за каждое очко».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе