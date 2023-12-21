Тиафу будет работать с бывшим тренером Гауфф

Фрэнсис Тиафу больше не работает с Уэйном Феррейрой.

«Просто хотел поблагодарить этого парня. Три года вместе...

Блин, мы добились огромного успеха. Но, к сожалению, мы решили расстаться. Спасибо, что помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас. Испытываю к тебе только любовь и уважение. Мой друг Уэйн Феррейра».

Также Тиафу анонсировал приход нового тренера.

«Рад сообщить, что начну 2024-й с тренером Диего Мойано. Круг замкнулся: ты помогал мне во времена USTA, а теперь мы сотрудничаем в частном порядке. С нетерпением жду, что будет дальше. Ты просто сумасшедший чувак 😂😂😂. Чел, ты выжимаешь из меня все соки, но я очень жду, когда все это окупится. За дело! 🤞🏿🤞🏿🤞🏿».

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