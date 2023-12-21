Джейми Маррей стал директором турнира в Queen’s Club
Бывшая первая ракетка мира в паре Джейми Маррей стал директором турнира ATP 500 в Queen’s Club.
У него уже есть подобный опыт: он участвовал в организации «Челленджера» в Глазго, проходившем до пандемии, и выставочного турнира «Битва британцев».
В 2024-м Маррей продолжит выступать в туре как обычно, однако не будет участвовать в самом турнире в Queen’s Club и в турнирах на неделе до него.
37-летний Маррей – чемпион двух «Больших шлемов» в паре и пяти в миксте.