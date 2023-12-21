Джейми Маррей стал директором турнира в Queen’s Club

Теги ATP Джейми Маррей cinch Championships Теннис

Бывшая первая ракетка мира в паре Джейми Маррей стал директором турнира ATP 500 в Queen’s Club.

У него уже есть подобный опыт: он участвовал в организации «Челленджера» в Глазго, проходившем до пандемии, и выставочного турнира «Битва британцев».

В 2024-м Маррей продолжит выступать в туре как обычно, однако не будет участвовать в самом турнире в Queen’s Club и в турнирах на неделе до него.

37-летний Маррей – чемпион двух «Больших шлемов» в паре и пяти в миксте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий