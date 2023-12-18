Алькарас получил бонус 4,4 млн за выступления в 2023-м, Медведев – 2,3 млн
ATP опубликовала данные о распределении бонусных пулов за сезон-2023.
Работало два пула – $20 млн для 30 лучших игроков на «Мастерсах» и итоговом и 1,3 млн для пяти лучших на турнирах ATP 500.
Новак Джокович не получил никаких бонусов, потому что пропустил три «Мастерса».
Больше всех получил Карлос Алькарас – 4 443 073. В целом топ-10 выглядит так:
- Алькарас – 4,4 млн;
- Даниил Медведев – 2,3 млн;
- Янник Синнер – 2,1 млн;
- Андрей Рублев – 1,1 млн;
- Хуберт Хуркач – 900 тысяч;
- Хольгер Руне – 782 тысячи;
- Александр Зверев – 719 тысяч;
- Стефанос Циципас – 637 тысяч;
- Тэйлор Фриц – 543 тысячи;
- Алекс де Минаур – 441 тысяча.
Благодаря бонусам, впервые в истории четыре игрока преодолели рубеж в 10 млн призовых за сезон:
- Джокович – 16 млн;
- Алькарас – 15,2 млн;
- Медведев – 11,6 млн;
- Синнер – 10,5 млн.
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В АТРшном королевстве 7 пятниц на неделе
P.S. а вaмocы нам тут регулярно втирают, что "АТР крышует Джоковича". наглядный пример, чё
пхх))))