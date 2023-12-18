Алькарас получил бонус 4,4 млн за выступления в 2023-м, Медведев – 2,3 млн

опубликовала данные о распределении бонусных пулов за сезон-2023.

Работало два пула – $20 млн для 30 лучших игроков на «Мастерсах» и итоговом и 1,3 млн для пяти лучших на турнирах ATP 500.

не получил никаких бонусов, потому что пропустил три «Мастерса».

Больше всех получил – 4 443 073. В целом топ-10 выглядит так:

Алькарас – 4,4 млн; – 2,3 млн; – 2,1 млн; – 1,1 млн; – 900 тысяч; – 782 тысячи; – 719 тысяч; – 637 тысяч; – 543 тысячи; Алекс де Минаур – 441 тысяча.

Благодаря бонусам, впервые в истории четыре игрока преодолели рубеж в 10 млн призовых за сезон:

Джокович – 16 млн;

Алькарас – 15,2 млн;

Медведев – 11,6 млн;

Синнер – 10,5 млн.

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