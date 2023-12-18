Алькарас получил бонус 4,4 млн за выступления в 2023-м, Медведев – 2,3 млн

Теги Новак Джокович ATP Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев призовые Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

ATP опубликовала данные о распределении бонусных пулов за сезон-2023.

Работало два пула – $20 млн для 30 лучших игроков на «Мастерсах» и итоговом и 1,3 млн для пяти лучших на турнирах ATP 500.

Новак Джокович не получил никаких бонусов, потому что пропустил три «Мастерса».

Больше всех получил Карлос Алькарас – 4 443 073. В целом топ-10 выглядит так:

  1. Алькарас – 4,4 млн;
  2. Даниил Медведев – 2,3 млн;
  3. Янник Синнер – 2,1 млн;
  4. Андрей Рублев – 1,1 млн;
  5. Хуберт Хуркач – 900 тысяч;
  6. Хольгер Руне – 782 тысячи;
  7. Александр Зверев – 719 тысяч;
  8. Стефанос Циципас – 637 тысяч;
  9. Тэйлор Фриц – 543 тысячи;
  10. Алекс де Минаур – 441 тысяча.

Благодаря бонусам, впервые в истории четыре игрока преодолели рубеж в 10 млн призовых за сезон:

  • Джокович – 16 млн;
  • Алькарас – 15,2 млн;
  • Медведев – 11,6 млн;
  • Синнер – 10,5 млн.

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3 комментария
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Так эти бонусы всё же включили в общие призовые?.... Была инфа, что АТР отказалась плюсовать бонусы и призовые.
В АТРшном королевстве 7 пятниц на неделе

P.S. а вaмocы нам тут регулярно втирают, что "АТР крышует Джоковича". наглядный пример, чё
пхх))))
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Хороший способ обойти уравниловку по призовым с WTA. Можно призовые ещё вдвое снизить и их сделать равными с WTAшными, а основную часть выплачивать в виде бонусов в проценте от остаточной после раздачи призовых заработков туров от трансляций, рекламы и продажи билетов, когда можно отделить мужские от женских, и т.п., тогда-то и будет справедливость
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Ответ go25
Хороший способ обойти уравниловку по призовым с WTA. Можно призовые ещё вдвое снизить и их сделать равными с WTAшными, а основную часть выплачивать в виде бонусов в проценте от остаточной после раздачи призовых заработков туров от трансляций, рекламы и продажи билетов, когда можно отделить мужские от женских, и т.п., тогда-то и будет справедливость
Ага, тогда топ-10 будет еще больше зарабатывать, а топ 20-100 еще меньше)
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