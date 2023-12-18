Рублев о возвращении Надаля: «Как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было»
Андрей Рублев прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля.
«Я рад за него, что он наконец вернулся. Но, конечно, как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было.
Для тенниса здорово, что он вернулся. Он приведет много зрителей, много поклонников. Его борьба с Новаком снова привлечет много внимания к теннису. Так что это потрясающе».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
ему с Новаком в любом случае скоро заканчивать, молодым пора бы научиться самостоятельно аккумулировать зрительский интерес и прибыль. ну 26 лет пареньку, три года как один из лидеров тура, а всё на каких-то фанатов Надаля рассчитывает(
Забавно))))