Рублев о возвращении Надаля: «Как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было»

Теги Рафаэль Надаль ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля.

«Я рад за него, что он наконец вернулся. Но, конечно, как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было.

Для тенниса здорово, что он вернулся. Он приведет много зрителей, много поклонников. Его борьба с Новаком снова привлечет много внимания к теннису. Так что это потрясающе».

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5 комментариев
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Человек год не играл, а у считай одного из лидеров тура уже дрож, по старой памяти будут отливать старику
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а что-то если Вернётся Борг или Лэйвер тоже под школу от тстраха забьются? Человек весь в травмах год пропустил уже
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>он приведёт много зрителей, много поклонников
ему с Новаком в любом случае скоро заканчивать, молодым пора бы научиться самостоятельно аккумулировать зрительский интерес и прибыль. ну 26 лет пареньку, три года как один из лидеров тура, а всё на каких-то фанатов Надаля рассчитывает(
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0
Борьба с Новаком, да ещё и снова
Забавно))))
+2
-2
0
Ответ Евгений Фабиянчук
>он приведёт много зрителей, много поклонников ему с Новаком в любом случае скоро заканчивать, молодым пора бы научиться самостоятельно аккумулировать зрительский интерес и прибыль. ну 26 лет пареньку, три года как один из лидеров тура, а всё на каких-то фанатов Надаля рассчитывает(
лучше бы Андрей, конечно, рассказал, почему его футболки с "чудесными" принтами не заказать в РФ и зачем он всу донатит...
+4
-4
0
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