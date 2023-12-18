Джек Дрэйпер: «Искренне хочу быть одним из лучших игроков мира и верю, что на это способен»

Теги ATP Джек Дрэйпер Теннис

60-я ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал об амбициях и целях.

«У меня ощущение, что я постоянно прибавляю, лучше понимаю свою игру. Я стараюсь работать над физикой, психология у меня изменилась. Я искренне хочу быть одним из лучших игроков мира и верю, что на это способен.

Мне просто нужно избегать травм, работать и все делать правильно. Со мной отличная команда, у меня много поддержки. Мне просто нужно обрести стабильность».

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